Falso cieco guida scooter nei vicoli di Napoli

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Nonostante per l'Inps fosseassoluto e fosse stato assunto come centralinista non vedente presso il Comune diva loe aveva regolare patente di. A scoprire la truffa la Guardia di finanza partenopea che, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla locale procura, ha sequestrato due immobili, un terreno e diversi conti correnti intestati alinvalido. Al 46enne è contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nella misura di oltre 110mila euro. In numerose circostanze, le Fiamme Gialle hanno sorpreso il sedicente invalido a compiere attività non compatibili con lo status di "civile assoluto" riscontrato dall'uomo a partire dal 2003: una su tutte ladello, talvolta con tanto di passeggero a bordo, per idel centro storico napoletano.