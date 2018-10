Fallout 76 sarà completamente doppiato in italiano

Fallout 76 sarà aggiornato su base settimanale : Come riportato da Gamepur, una nuova intervista al boss di Bethesda Game Studios, Todd Howard, rivela che il team di sviluppo ha intenzione di aggiornare Fallout 76 su base settimanale una volta rilasciato a novembre."Una delle cose che ci piacciono di Fallout 76 è che l'abbiamo costruito in modo tale da poterlo supportare su base mensile e settimanale", spiega Howard nel video che è possibile vedere più in basso."Sappiamo in base ai nostri ...

Bethesda conferma : in Fallout 76 ci saranno microtransazioni solo per gli oggetti cosmetici : Lo scorso mese erano giunte notizie relative alle microtransazioni di Fallout 76. Si tratta, come per molti altri giochi, di un argomento molto delicato ma, al tempo, sembrava che le microtransazioni del nuovo Fallout fossero legate solamente agli oggetti cosmetici.Ebbene, stando a quanto riportato da ResetEra, è arrivata la conferma di Pete Hines a Metro Game Central: "abbiamo microtransazioni in Fallout 76. Ma sono solo cosmetiche. Qualunque ...

Fallout 76 non sarà mai un gioco offline : Il fatto che Fallout 76 sia un gioco basato sull'online ha suscitato scalpore nei fan di Bethesda, con molte persone entusiaste delle nuove possibilità, mentre altri, soprattutto i fan storici della saga, sono più scettici sulla direzione presa dallo studio.Come riporta Gamingbolt, mentre Bethesda ha rassicurato in passato che Fallout 76 non segna il futuro di tutti i giochi della compagnia, per quanto riguarda il prossimo titolo della serie, ...

Il nuovo trailer di Fallout 76 ci mostra come la cooperazione tra i giocatori sarà fondamentale per sopravvivere : Bethesda Game Studios ha rilasciato da poco un nuovo trailer dedicato al suo prossimo e atteso Fallout 76 che ci insegna cosa fare quando incontreremo altri giocatori.come segnala Dualshockers, proprio come i trailer precedenti che abbiamo visto per il gioco, questo nuovo video è in stile Vault-Tec animato, quindi non c'è in realtà del nuovo gameplay diretto da visualizzare. Eppure, questo filmato è altrettanto divertente come quelli che abbiamo ...

Fallout 76 avrà le microtransazioni - ma saranno apparentemente limitate agli oggetti cosmetici : Bethesda ha comunicato, attraverso l'account Twitter ufficiale, che i pacchetti di Perk Cards di Fallout 76 (il nuovo sistema di abilità e perk) si potranno ottenere esclusivamente giocando.Nel corso del QuakeCon 2018, la compagnia ha svelato il sistema di abilità e perk per Fallout 76 e i giocatori hanno iniziato a domandarsi se le microtransazioni avrebbero influito, permettendo di ottenere un numero maggiore di pacchetti di carte e quindi un ...