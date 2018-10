Fallout 76 | Bethesda incoraggia il turismo in West Virgina

Bethesda : con Fallout 76 non si stravolgerà la lore della saga : Fallout 76 è ambientato prima di tutti gli altri capitoli della celebre saga, mettendo il giocatore nei panni di un sovrintendente che ha l'obiettivo di colonizzare la superficie dopo che il pericolo delle radiazioni è passato. Come riporta Gamespot, questo potrebbe andare a cozzare con la lore della saga principale, niente paura in quanto Pete Hines ha già confermato che Bethesda non ha alcuna intenzione di farlo:"I nostri sviluppatori ...

Pete Hines di Bethesda ci spiega perché Fallout 76 non arriverà su Steam : Uno dei giochi più attesi del 2018, Fallout 76, non sarà disponibile sulla piattaforma PC più grande del mondo, Steam. Invece, Bethesda sta rilasciando il gioco su PC esclusivamente attraverso il proprio launcher Bethesda.net. La mossa ha senso dal punto di vista commerciale, visto che Bethesda non dovrà pagare nulla a Valve per le vendite, ma l'annuncio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.Quindi, perché Fallout 76 non sarà disponibile su ...

Cosa succede in Fallout 76 quando si muore durante una quest? Bethesda chiarisce : La giornata di ieri è stata assolutamente importante per Fallout 76: il nuovo capitolo della saga targata Bethesda si è infatti rivelato in maniera quasi totale grazie alle decine di migliaia di parole spese dai maggiori portali della stampa specializzata internazionale, che nella scorsa settimana sono stati invitati a un evento ultra esclusivo su suolo statunitense in cui è stato possibile (tra le altre cose) saggiare con mano le velleità del ...

Fallout 76 : Bethesda ci spiega come funzionerà il loot - i campi base e cosa accadrà in caso di morte durante una missione : Bethesda continua a condividere nuovi dettagli e aggiornamenti sul funzionamento di determinati sistemi in Fallout 76, come ad esempio i bonus che derivano dal sonno. Ora abbiamo alcuni dettagli in più, grazie a Pete Hines che ha risposto ad alcune domande Twitter.come segnala Gamingbolt, un fan ha fatto una domanda molto interessante: se si saccheggia una casa nel gioco, il bottino all'interno dell'abitazione si rigenerà permettendo ai ...

Fallout 76 potrebbe non vedere mai la pensione - grandi piani per Bethesda : Che l'avvento ormai sempre più imminente di Fallout 76 rappresenti per Bethesda un cambio di registro totale è ormai un dato di fatto: il nuovo capitolo della saga stravolge quella che era una formula ormai più che collaudata, e il feedback proveniente dalla community durante le prime fasi di reveal del gioco non sono stati di certo entusiasmanti. Ovviamente il tempo ha dato progressivamente ragione agli addetti ai lavori, con lo scetticismo ...

Fallout 76 cambia la valuta - Bethesda dice addio ai tappi : Mancano ancora una manciata di settimane all'arrivo di Fallout 76 sulla scena videoludica, e ovviamente continua a mantenersi costantemente alta la curiosità dei fan della saga, ansiosi di scoprire cosa riserverà loro il nuovo e innovativo capitolo della serie. Bethesda dal canto suo si sta impegnando per rendere l'esperienza di gioco sì inedita, ma comunque non spaesante per chi arriva dai precedenti episodi, sebbene qualche modifica era ...

Svelato peso della beta di Fallout 76 - ulteriori dettagli rivelati da Bethesda : Nei giorni scorsi Bethesda ha finalmente annunciato in via ufficiale le date della beta di Fallout 76, come potrete leggere in questo articolo. La beta sarà privata e disponibile solo ad un numero di utenti ristretto, pescato a sorte tra chi ha preordinato il titolo. Sembra proprio, fra l'altro, che alla beta parteciperanno gli stessi sviluppatori del gioco e che servirà piuttosto a stressare i server di gioco, come riferito nella giornata di ...

Fallout 76 : Bethesda annuncia le date della B.E.T.A. : Fallout 76 verrà pubblicato ufficialmente il 14 novembre, ma la prima occasione di provare il gioco avverrà molto prima. Bethesda ha annunciato che la B.E.T.A. sbarcherà su Xbox One martedì 23 ottobre e una settimana dopo, martedì 30 ottobre, su PlayStation 4 e PC. Pre-ordinare Fallout 76 è l'unico modo per accedere alla B.E.T.A. Anche se i giocatori finiranno per vivere avventure uniche e realizzare esperienze molto diverse giocando a Fallout ...

Cross-play anche per Fallout 76? Bethesda smentisce - almeno per ora : E' senza dubbio l'annuncio del giorno: Fortnite riceverà il Cross-play tra varie console (in questo articolo ve ne abbiamo parlato nel dettaglio). Ma che ne sarà della funzionalità su Fallout 76? E' una domanda sicuramente legittima quella che si sono posti moltissimi giocatori, appassionati e fan della serie di Fallout. Come ben saprete Fallout 76 sarà solo ed esclusivamente online, richiedendo una perenne connessione Internet e un ...

12 anni - una rara forma di cancro e un desiderio esaudito da Bethesda : giocare a Fallout 76 : Wes è un bambino di 12 anni che vive in Virginia e che dall'età di appena cinque anni combatte con un neuroblastoma del quarto stadio, un tumore maligno neuroendocrino che colpisce in particolare i bambini più piccoli. Dopo aver combattuto con il tumore con tutte le proprie forze è arrivata la notizia che nessuno vorrebbe sentire: i medici hanno detto alla famiglia di Wes che nella situazione attuale sarebbe purtroppo indicato terminare ...

Fallout 76 : Bethesda potrebbe selezionare giocatori per dei test pre-beta : La beta di Fallout 76 è in programma per il mese di ottobre e, come già dichiarato in precedenza, avranno accesso alla fase coloro che hanno pre-ordinato il gioco. Tuttavia, un'ulteriore fase pre-beta potrebbe precedere la beta ufficiale. Non si tratta di una novità, Pete Hines già ne aveva parlato qualche tempo fa, ma ora sarebbe arrivata la conferma. Come riporta Gamingbolt, Hines ha recentemente risposto su Twitter per confermare la possibile ...

La natura online di Fallout 76 non è una scelta casuale? Bethesda sfrutta l’onda mediatica : È un Fallout 76 che continua ad alimentare dibattiti quello in arrivo nel corso del prossimo mese di Novembre, un capitolo della serie molto diverso rispetto ai canoni classici che i fan hanno imparato ad apprezzare nel corso degli anni. E questa potrebbe essere una strada a senso unico, con Bethesda che ha una visione ben precisa di quella che sarà l'evoluzione dei gameplay videoludici dello studio in vista del futuro. Il grande marasma ...

Bethesda conferma : in Fallout 76 ci saranno microtransazioni solo per gli oggetti cosmetici : Lo scorso mese erano giunte notizie relative alle microtransazioni di Fallout 76. Si tratta, come per molti altri giochi, di un argomento molto delicato ma, al tempo, sembrava che le microtransazioni del nuovo Fallout fossero legate solamente agli oggetti cosmetici.Ebbene, stando a quanto riportato da ResetEra, è arrivata la conferma di Pete Hines a Metro Game Central: "abbiamo microtransazioni in Fallout 76. Ma sono solo cosmetiche. Qualunque ...

Lunga vita a Fallout 76 : per Bethesda il gioco non terminerà mai : Manca poco meno di due mesi all'uscita di Fallout 76, il futuro GDR esclusivamente multiplayer che in queste settimane sta facendo parlare costantemente di sè. Qualche giorno fa, ad esempio, erano stati svelati dettagli sulla campagna, più in particolare sulle bombe nucleari, uno degli elementi più discussi sin dal loro annuncio. Ha fatto molto discutere, questa volta fortunatamente solo in positivo, il supporto a lungo termine che Bethesda ...