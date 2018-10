Facebook | nell' ultimo attacco colpiti 29 milioni di utenti Di 400 mila hanno copiato il

Facebook - 29 milioni di account violati nell'ultimo attacco hacker : I dati di 29 milioni di persone sono stati compromessi nell'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook due settimane fa. Lo ha reso noto il colosso correggendo quanto aveva precedentemente riferito: ...

Facebook - nell'ultimo hackeraggio colpiti 29 milioni di utenti : In un primo momento si pensava fossero stati interessati 50 milioni di utenti. Il social network intende inviare messaggi agli utenti i cui account sono stati hackerati. L'attacco non ha riguardato Messenger, Instagram, Whatsapp, Oculus, Workplace, i pagamenti e le app o le...

La grande truffa dei dati rubati a Facebook in vendita nella darknet : Facebook ha di recente denunciato un’intrusione informatica nella quale sono state sottratte le chiavi di accesso degli account di almeno 50 milioni di utenti. Merce ambita, che ora sembrerebbe essere in vendita nel mercato nero della darknet. Tuttavia, è molto più probabile che si tratti di banali truffe ai danni dei più sprovveduti, agevolati ne...

WhatsApp - dal 2019 pubblicità nelle storie - Facebook rassicura : 'Niente spam' : Più di un miliardo di utenti, 450 milioni di storie all'anno pubblicate, sono dati che confermano come WhatsApp abbia una grande visibilita'. Proprio per questo gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea hanno deciso di lanciare all'inizio del 2019 le pubblicita' sull'applicazione. Gli utenti, appena letta la notizia, hanno criticato la scelta, ma il country manager di Facebook per l'Italia Luca Colombo ci ha tenuto a ...

Facebook rassicura : "Nessuna intrusione nelle app di terze parti dopo la falla" : Continua l’investigazione del colosso dopo la compromissione dei “token” d’accesso che ha coinvolto 90 milioni di utenti in tutto il mondo. Al momento non sembrerebbe aver coinvolto i servizi collegati col Facebook Login

La falla nella sicurezza di Facebook ha colpito 5 milioni di cittadini europei : Lo ha dichiarato la commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, sottolineando che la dimensione dell'azienda "rende molto difficile la gestione, ma devono farlo dal momento che raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce"

Facebook sta testando una mappa per visualizzare la posizione degli amici nelle vicinanze : Facebook ha iniziato a testare la visualizzazione di una mappa che mostra in tempo reale la posizione degli amici nelle vicinanze. L'articolo Facebook sta testando una mappa per visualizzare la posizione degli amici nelle vicinanze proviene da TuttoAndroid.

Falla nella sicurezza - Facebook rischia una maximulta : Secondo il Gdpr potrebbe dover pagare fino a 1,6 miliardi di dollari, il 4% del fatturato del 2017. Sempre che si dimostri la gravità della violazione che ha coinvolto 90 milioni di utenti

Facebook - falla nella sicurezza : hackerati 50 milioni di account : Facebook ancora nella bufera. La società di Mark Zuckerberg ha rilevato, all'inizio di questa settimana, un attacco alla sua piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account mettendo così a ...

La più grande falla di sicurezza nella storia di Facebook : Sfruttando l'opzione "Visualizza come" qualcuno ha avuto la possibilità di accedere ai profili di oltre 50 milioni di utenti The post La più grande falla di sicurezza nella storia di Facebook appeared first on Il Post.

Coinvolti nell’attacco hacker Facebook? Come verificarlo e 2 passaggi fondamentali per la sicurezza : La notizia dell'attacco hacker Facebook su larga scala data dallo stesso fondatore del social Mark Zuckerberg nella serata di ieri è di quelle che fanno di certo tremare i polsi agli utilizzatori del servizio. Sono stati violati, con certezza nel mondo, ben 50 milioni di account ma ulteriori 40 sono ancora sotto osservazione e dunque sono rientrati nel programma "di tutela", in una sorta di quarantena momentanea per evitare ogni pericolo. Come ...

Facebook - falla nella sicurezza - attaccati 50 milioni di account Zuckerberg : 'Tutto riparato' : 'Affrontiamo costanti attacchi da persone che vogliono impossessarsi degli account o rubare informazioni nel mondo', ha detto ancora Zuckerberg sulla sua pagina Facebook. 'Mentre sono contento che l'...