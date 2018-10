Facebook | in ultimo hackeraggio colpiti 29 mln utenti

Facebook - nell'ultimo attacco colpiti 29 milioni di utenti. Di 400 mila hanno copiato il profilo intero : In un primo momento si pensava fossero stati interessati 50 milioni di utenti. L' attacco non ha riguardato Messenger, Instagram, Whatsapp. "I dati delle carte di credito non sono stati toccati", garantisce Guy Rosen, vice presidente a capo della sicurezza della multinazionale....

«Quanto sogni infranti» : l'ultimo post su Facebook poi si uccide a 17 anni : ' Qualche sogno infranto ' . È l'ultimo messaggio scritto dalla ragazzina di 17 anni sulla sua pagina Facebook prima di congedarsi per sempre dal mondo e da una vita che, ormai, sentiva insopportabile. Tre parole che rivelano delusione, amarezza, per qualcosa che, a contatto con la realtà, si è rivelato fragile e si è spezzato. La giovane, come ...

Perché le notifiche Facebook arrivano in inglese? Ultimo aggiornamento incriminato : A più di qualcuno in queste ore sta capitando di ricevere le notifiche Facebook in inglese. Di certo non si tratta di un bug bloccante, ma gli alert della nota app social e anche altre informazioni del proprio profilo, invece di presentarsi in italiano, parlano appunto la lingua d'oltremanica. Un fastidio di non poco conto per i poco anglofoni residenti entro i nostri confini. A cosa si devono i problemi delle notifiche Facebook in inglese? ...