Facebook adesso consente di trasformare le tue foto 2D in 3D

hwbrain

: #Salvini: Per ANNI ho ripetuto che una volta al governo mi sarei impegnato a cambiare la legge Fornero. Adesso per… - LegaSalvini : #Salvini: Per ANNI ho ripetuto che una volta al governo mi sarei impegnato a cambiare la legge Fornero. Adesso per… - Mov5Stelle : Quello che è successo in Italia non è mai successo nella storia delle democrazie moderne. Il cittadino si fa Stato… - LegaSalvini : #Salvini: “Firmata adesso l’espulsione di un Imam che incitava al terrorismo islamico in Italia: a casa!” -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)ha aggiornato la propria applicazione permettendo agli utenti dile loronormali inin 3D: al momento la funzionalità è attiva solo sugli iPhone.ha intenzione di sfruttare al massimo la nuova tendenza dell’intelligenza artificiale e i dispositivi con almeno duecamere posteriori per implementare una nuova funzionalità.Questa nuova funzionalità permette agli utenti diuna normalein 2D in unacon un effetto 3D.dile tue2D in 3D at HWBrain.it.