Facebook | 29 milioni di account violati nell' ultimo attacco hacker

Facebook - hackerati 29 milioni di utenti : ANSA, - WASHINGTON, 12 OTT - I dati di 29 milioni di persone sono stati compromessi nell'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook due settimane fa. Lo ha reso noto la società in una conference call. ...

Facebook al banco di prova degli investitori : l’hack dei 50 milioni di account fa ancora paura : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Gli strascichi della violazione dei 50 milioni di account subìta da Facebook lo scorso 25 settembre e resa pubblica il 28 dello stesso mese non solo è lungi dal terminare la propria onda d’urto, è anche rivelatrice. Nei giorni seguenti l’annuncio, Menlo Park si è prodigata nel rilasciare comunicati che infondessero calma tra gli utenti, tra gli azionisti e tra i partner. Durante la ...

La falla di Facebook ha coinvolto 5 milioni di utenti europei : (Immagine: geralt/pixabay/CC) La commissaria Ue alla Giustizia Vera Jourová entra a gamba tesa nella faccenda che riguarda l’hack scoperto il 25 settembre scorso che si ritiene abbia compromesso 50 milioni di account, 5 milioni dei quali di cittadini europei. La falla è stata sì chiusa, come annunciato da Menlo Park lo scorso 28 settembre, ma per Jourová non è abbastanza. Da una parte infatti la commissaria ritiene che le dimensioni di Facebook ...

La falla nella sicurezza di Facebook ha colpito 5 milioni di cittadini europei : Lo ha dichiarato la commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, sottolineando che la dimensione dell'azienda "rende molto difficile la gestione, ma devono farlo dal momento che raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce"

Facebook - un attacco hacker mette a rischio 90 milioni di profili : Sei mesi dopo lo scandalo Cambridge Analytica, Facebook è di nuovo al centro della bufera per un bug alla sicurezza interna che ha messo a rischio i dati di 50 milioni di utenti. Secondo quanto comunicato dall’azienda, un problema all’interno della funzionalità “Visualizza come” avrebbe consentito ad un hacker o ad un malintenzionato di rubare i dati di accesso di altri utenti. In buona sostanza, quel bottone, che nelle intenzioni ...

