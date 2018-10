Fabrizio Corona e Nina Moric | udienza per l' affidamento del figlio Carlos

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona risponde alla battuta di Ilary Blasi : Lunedì 8 ottobre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip ed i telespettatori hanno assistito al pianto disperato di Silvia Provvedi: come è stato ribadito dalle stessa cantante modenese, in gara con la gemella Giulia, le lacrime versate nei confronti del suo ex fidanzato non erano d’amore, bensì di delusione. La gemella mora del duo Le Donatella non ha usato mezzi termini per descrivere le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio ...

Grande Fratello Vip 3 - Aida Nizar difende Silvia Provvedi e insulta Fabrizio Corona : Ci vorrebbe un'Aida Nizar per ravvivare questa terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, partita con il freno a mano, per quanto riguarda gli ascolti.Aida Nizar, il personaggio televisivo spagnolo scoperto da Barbara D'Urso in occasione dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e che ha partecipato successivamente alla quindicesima edizione del Grande Fratello, a dire il vero, forse, ...

GF Vip - Silvia Provvedi commuove : "Così mia nonna reagì all'arresto di Fabrizio Corona" : La cantante rivela: "Fu l'unica a capire il mio desiderio di aspettarlo. Io credo nei rapporti come lei". L'ex re dei...

Fabrizio Corona : “Malato di sesso - ogni giorno una diversa” : Fabrizio Corona è (di nuovo) malato di sesso. L’ex re dei paparazzi, raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna dell’ennesimo tapiro, ha confessato ai microfoni di Striscia di essere di nuovo malato. Mi è ripresa la malattia. ogni giorno devo fare l’amore con una donna diversa Nono sono bastate le sue bellissime ex (Nina Moric, Belen Rodriguez, Silvia Provvedi) a fargli mettere la testa a posto. ...

Fabrizio Corona e Patrizia Bonetti stanno insieme? : Fabrizio Corona si è fidanzato con Patrizia Bonetti? Fabrizio Corona è tornato ad essere protagonista a Mattino Cinque. Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio, nella seconda parte del rotocalco di Canale5, al re dei paparazzi e alla sua complicata vita sentimentale. Corona avrebbe ammesso di recente di far fatica ad innamorarsi ed essere propenso a godere della sua libertà ritrovata, soprattutto in campo sentimentale. L’ex marito di ...

Fabrizio Corona "malato di sesso"/ Patrizia Bonetti è la nuova fiamma? Gli indizi a Mattino5 : Patrizia Bonetti e Fabrizio Corona sono legati da un rapporto di lavoro o da qualcosa di più? I due sono stati beccati insieme ma lui ammette: "sono malato di sesso". (Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:25:00 GMT)

Aida Nizar si scaglia duramente contro Fabrizio Corona : 'Vergognati - mi fai schifo' : Aida Nizar, la show girl spagnola che quest'anno abbiamo visto come concorrente al Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso, si è scagliata duramente contro Fabrizio Corona ed ha lanciato velenose frecciatine social che non sono passate per niente inosservate. La vulcanica Aida ha attaccato duramente l'ex re dei paparazzi, molto probabilmente per la fine della sua storia d'amore con Silvia Provvedi e per il modo in cui ha lasciato la ragazza, ...

Fabrizio Corona prende in giro Andrea Iannone : la frecciatina sui social : Fabrizio Corona e il post su Instagram dove prende in giro Andrea Iannone: l’ex re dei paparazzi stuzzica il pilota Che tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone non corra buon sangue è ormai risaputo. A buttare benzina sul fuoco, però, è sempre stato soprattutto l’ex re dei paparazzi. Quest’ultimo, infatti, sia in TV che sui […] L'articolo Fabrizio Corona prende in giro Andrea Iannone: la frecciatina sui social proviene da ...

Gf Vip 2018 - Silvia Provvedi piange per Fabrizio Corona : “Non lo perdonerò mai” : Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona al Gf Vip 2018: l’ultima confessione Silvia Provvedi è ritornata a parlare di Fabrizio Corona. Lo farà sicuramente anche in futuro perché, come ha ammesso lei stessa, è una storia che non potrà mai dimenticare. E lui non potrà mai essere perdonato. Al Gf Vip 2018, Silvia Provvedi è scoppiata […] L'articolo Gf Vip 2018, Silvia Provvedi piange per Fabrizio Corona: “Non lo perdonerò ...

Fabrizio Corona contro il GF Vip poi la frecciatina alla Blasi : Fabrizio Corona su “Instagram” dice la sua dopo l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” dove Silvia Provvedi, ha parlato di lui. Silvia Provvedi, che assieme alla sorella Giulia è reclusa nella casa e ieri sera, in un fiume di lacrime e fra l’applauso del pubblico ha dichiarato di non essere più innamorata di Fabrizio Corona, ma che parlarne le fa ancora molto male. Lei gli è stata vicina mentre era in carcere e lui per tutta risposta, ha ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona vede Silvia Provvedi e Ilary Blasi e sbrocca : 'Strani impulsi - qua...' : Non è andata giù a Fabrizio Corona la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip che lo ha visto uscire con le ossa rotte. La sua ex Silvia Provvedi in lacrime, letteralmente stravolta per la rottura ...

'Corona vergognati' - Aida Nizar stende Fabrizio Corona dopo le immagini andate in onda al GFVip : FUNWEEK.IT - dopo aver visto la puntata del GFVip e Silvia Provvedi in lacrime, Aida Nizar ha perso completamente il controllo su Instagram: l'ex concorrente del reality se l'è presa...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona : "Non lo stimo" : A poche ore dal termine della terza puntata del Grande Fratello Vip 3, Silvia Provvedi si è rifugiata in giardino con Francesco Monte e Andrea Mainardi, per riflettere sulle dure parole, pronunciate da Fabrizio Corona, a Verissimo. La cantante del duo Le Donatella ha ribadito la propria versione dei fatti che non coincide con quella fornita dall'ex re delle paparazzate:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Silvia Provvedi contro ...