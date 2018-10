Fabio e Marcella Temptation Island | matrimonio vicino | sorpresa a Uomini e Donne

Fabio Esposito e Marcella Esposito/ Matrimonio in vista? Per i fan si sono lasciati... (Temptation Island Vip) : Fabio Esposito e Marcella Esposito , per alcuni la loro storia sembra essere finita ma cosa è successo ai due dopo l'addio alla trasmissione? Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Temptation Island Vip - tra Fabio e Marcella Esposito finisce in disgrazia. Lui va da lei per sposarla ma... : Disastro in diretta a Temptation Island Vip . finisce nel peggiore dei modi il confronto tra Fabio e Marcella Esposito . Il ragazzo, dopo soli 4 giorni nel villaggio in Sardegna davanti alle ...