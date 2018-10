F1 | UFFICIALE | George Russell correrà dal 2019 con la Williams Le possibilità per Robert

oasport

: Formula 1, Williams: ufficiale l'arrivo di George Russell nel 2019 - cronaca_azzurra : Formula 1, Williams: ufficiale l'arrivo di George Russell nel 2019 - DarioConti1984 : Ufficiale: la Williams punta su George Russell con un accordo pluriennale - motorboxcom : Ufficiale: la Williams ingaggia George Russell per il 2019 -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il puzzle della prossima startlist dei piloti del Mondialedi Formula Uno è ormai prossimo a completarsi. Quest’oggi è arrivato l’annuncio da parte del Teamche dalfarà affidamento sulle prestazioni del britannico. Il 20enne di King’s Lynn, in vetta attualmente al campionato di F2 con 37 punti di vantaggio su Alexander Albon a una gara dal termine (48 punti in palio nel prossimo GP ad Abu Dhabi), è un pilota di valore e ben sponsorizzato. Il legame, infatti, con il marchio Mercedes è piuttosto evidente, visto il ruolo di terzo pilota nel team di Brackley. Vero è che i riscontri in pista, come detto, sono state degni di nota: terza piazza in F3 nel 2016 e vittoria del campionato di GP3 nell’annata passata. Un racing driver, quindi, di tutto rispetto che merita considerazione rispetto a quello che che farà, andando ad arricchire ...