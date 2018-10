F1 Red Bull | Horner | «Motore Honda ha fatto passi da gigante»

La Red Bull dice no a un test di Verstappen in MotoGP : La Red Bull ha messo il veto assoluto a un test in MotoGP per Max Verstappen. A inizio anno, il 21enne aveva dichiarato di aver passato con successo l’esame per la patente della moto e al giornale De Telegraaf ha detto di possedere una Harley-Davidson. “Ho chiesto al team se posso provare una MotoGP, la […] L'articolo La Red Bull dice no a un test di Verstappen in MotoGP sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Forbes ha pubblicato un interessantissimo articolo sui conti della Red Bull Racing che ci permette di capire chiaramente quanti soldi girino attorno a un (top) team di Formula 1. Se siete in piedi sedetevi 5 minuti perché le cifre sono veramente astronomiche. Nulla di nuovo, per carità, si sa che attorno al Circus mondiale girano […]

Red Bull Factions 2018 : il Team Forge è ancora una volta campione del torneo di League of Legends : Lavoro di squadra, allenamento e tanta strategia. Sono questi gli ingredienti chiave che hanno permesso al Team Forge di portarsi a casa il titolo italiano di campioni del Red Bull Factions 2018, il più importante torneo nazionale di League of Legends (con il supporto tecnico di Predator by Acer).Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Nell'anfiteatro dell'esport, la PG Arena allestita nella Milan Games Week, davanti a oltre 2 mila spettatori ...

Formula 1 - GP Giappone. L'urlo di Ricciardo : sbotta sotto il casco quando la Red Bull si ferma in qualifica. VIDEO : Un gesto che la dice lunga sul periodo che sta attraversando il 29enne di Perth, che abbiamo conosciuto ed apprezzato sempre per lo spirito gioioso portato in giro per il mondo. Daniel senza sorriso "...

Red Bull - Ricciardo fuori in Q2 : rabbia ai box : Il pilota australiano eliminato in Q2 per un calo di potenza alla power unit: lo sfogo ripreso dalle telecamere

F1 - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Mercedes e Hamilton di un altro pianeta - Ferrari costretta a rincorrere - Red Bull più vicina : Nel 1984 gli Alphaville hanno pubblicato la meravigliosa canzone dal titolo “Big in Japan”, esattamente un anno prima che Lewis Hamilton nascesse. Oggi il pilota inglese è stato davvero “Big in Japan” dominando in lungo ed in largo le prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sia sul giro secco, sia sul passo gara, il leader della classifica iridata ha dato una sensazione di strapotere che si è vista ...

Formula 1 - GP Giappone : Red Bull pronta a insidiare Ferrari e Mercedes : Hanno sofferto e non poco, Ricciardo e Verstappen al Gran Premio di Russia, quando sono stati costretti a partire in fondo allo schieramento [VIDEO] per le penalita' inflitte alla Red Bull in to ai cambi effettuati ad entrambe le power unit. Anche se i due piloti sono stati protagonisti di un'ottima e spettacolare rimonta Verstappen si è piazzato al quinto posto, mentre Ricciardo al sesto, è innegabile che non gli sia piaciuto affatto vedersi ...

F1 - Abiteboul si prende gioco della Red Bull : “li abbiamo fregati - si sono opposti per Sainz e abbiamo preso Ricciardo” : Il team principal della Renault ha sbeffeggiato la Red Bull, svelando un piccolo retroscena di mercato Una frecciatina velenosa, lanciata dalla Renault nei confronti della Red Bull. Il mittente? Cyril Abiteboul, che si è preso gioco del team di Milton Keynes svelando un piccolo retroscena di mercato, relativo all’ingaggio di Ricciardo da parte della scuderia di Enstone. photo4/Lapresse “Penso che in un certo senso sentivamo ...

Red Bull BC one world final : le spettacolari immagini dei migliori ballerini al mondo che hanno infiammato 4 mila spettatori di Zurigo : La quindicesima edizione della Red Bull BC One world final è tornata nel luogo in cui tutto è iniziato: la Svizzera. A Zurigo è stata un’incredibile e indimenticabile festa di tre giorni per il breking, con un gran finale il 29 settembre all’Hallenstadion completamente sold out! I migliori b-boy provenienti da 11 diversi paesi si sono sfidati in battle 1 contro 1, accompagnati da 4000 fan scatenati che hanno creato un’atmosfera da ...

eSport alla Milan Games Week con il Red Bull Factions 2018 : La Milan Games Week 2018 si prepara ad accogliere la terza finale del Red Bull Factions, il torneo italiano rivolto a tutti gli appassionati giocatori di League of Legends. Ecco il comunicato ufficiale:Il 7 ottobre, i campioni in carica del Team Forge dovranno difendere il loro primato da iDomina eSports, Outplayed e un quarto team scelto direttamente da Red Bull, il Team MOBA ROG, all'interno della PG Arena, l'anfiteatro dell'eSport allestito ...

GP di Russia - la Ferrari di Raikkonen in testa davanti alla Red Bull di Verstappen. Bottas 3° : PARTENZA - Le Mercedes scattano bene, Vattel ci prova a scavalcare Hamilton, ma il campione del mondo sfrutta la scia del compagno di squadra e mantiene la posizione. SOCHI - Scattano in seconda fila ...

F1 – Buon compleanno Max : la Red Bull festeggia i 21 anni di Verstappen a Sochi [VIDEO] : Canti, balli, torta e abbracci per Max Verstappen a Sochi: ecco come la Red Bull ha festeggiato l’olandese nel giorno del suo compleanno E’ tutto pronto per la partenza del Gp di Russia: sul circuito di Sochi una domenica complicata per la Red Bull a causa delle penalizzazioni che costringono Ricciardo e Verstappen a partire dal fondo della griglia. Nonostante queste difficoltà però non manca il sorriso, soprattutto in un ...

F1 Gp Russia : penalità in arrivo per Red Bull - Toro Rosso e Alonso : SOCHI - Le qualifiche del Gp di Russia saranno condizionate dalle penalizzazioni in arrivo per le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo - saranno costretti a risalire dalla ultima fila - ...

Alla "Funkhaus" di Berlino si festeggia il ventesimo anniversario di Red Bull Music Academy : Per cinque settimane dall'8 settembre al 12 ottobre a Berlino, luogo da dove tutto è partito, si festeggia il ventesimo anniversario di Red Bull Music Academy, il programma educativo che ha percorso ...