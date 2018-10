F1 | nessuna resa in casa Ferrari | ad Austin previsto l’ultimo colpo di coda per tornare a

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L’obiettivo dellanon è quello di raggiungere Hamilton, ormai imprendibile, ma vincere quante più gare possibile da qui alla fine della stagione Il Mondiale è ormai compromesso, il titolo piloti e quello Costruttori hanno preso la strada di Brackley lasciando lacon un pugno di mosche. LaPresse/Photo4 A Maranello però non c’èvoglia di arrendersi, Arrivabene e soci continuano a lavorare alacremente per portare agli ultimi Gran Premi di una stagione cominciata benissimo, ma rovinatasi in corso d’opera. L’obiettivo di quest’ultimo mese di gare non è certamente quello di sfilare le corone iridate alla Mercedes, visto l’ampio divario in classifica, ma quello di salire sul gradino più alto del podio per rendere meno amara la vittoria dei rivali. Per questo motivo, lanon ha certamente arrestato lo sviluppo della ...