Ex avvocato Trump Michael Cohen torna democratico

Russiagate - ex avvocato Trump collabora : ANSA, - WASHINGTON, 21 SET - L'ex avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, si è sottoposto a ripetuti interrogatori da parte del team del procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. ...

Bufera su Trump : l'ex avvocato Cohen si dichiara colpevole : "Il presidente mi ordinò di pagare il silenzio di due donne" : Micheal Cohen si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver avuto l'ordine di pagare il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Rischia fino a 5 anni di carcere. Anche Manafort è stato dichiarato colpevole per frode fiscale

Trump contro Cohen : 'Non ingaggiatelo se cercate un buon avvocato' : Donald Trump reagisce con durezza alle accuse del suo ex avvocato Michael Cohen, che dice di avergli chiesto di pagare il silenzio di due donne su presunte relazioni con lui per evitare danni in ...

Guai per Trump - il suo avvocato confessa : “Ho pagato il silenzio di due donne. Il presidente sapeva” : Michael Cohen, avvocato di fiducia di Donald Trump, ha confessato di aver pagato il silenzio di due donne che sostenevano di aver avuto relazioni con l'uomo che sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti.Continua a leggere

Trump - il giorno più nero nei tribunali : Manafort è colpevole e l’ex avvocato Cohen si consegna : Il cerchio attorno al presidente degli Stati Uniti comincia a stringersi. Reati finanziari per l’ex manager della campagna elettorale e ammissione di colpevolezza per l’avvocato

Frode bancaria - ex avvocato di Trump in tribunale : verso ammissione colpa : Michael Cohen , ex avvocato personale di Donald Trump , ha accettato di dichiararsi colpevole di Frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita ...

