Eva Grimaldi | la spudorata confessione sul big del cinema | ' Ci sono stata sei mesi'

Eva Grimaldi : "Ho avuto una storia d'amore con Sean Penn" : Il suo cuore batte oggi per Imma Battaglia, ma in passato Eva Grimaldi ha avuto una storia d'amore con uno degli attori più influenti del cinema americano, vincitore di ben due premi Oscar: Sean Penn. L'attrice lo ha raccontato oggi a Vieni da Me, il talk show di Caterina Balivo del pomeriggio di Rai 1, rivelando i retroscena di un rapporto che è durato circa sei mesi.Teatro del loro amore un albergo di New York e galeotto il coach della ...

Eva Grimaldi e Imma Battaglia incontrano il wedding planner nozze in arrivo : Le nozze tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia sembrano molto vicine. Qualche tempo fa la coppia sulle pagine di “Chi”, la coppia aveva confermato l’intenzione di sposarsi. E a giudicare dalle recenti Immagini pubblicate dal settimanale i preparativi sarebbero già in corso. L’attrice e l’attivista Lgbt sono state pizzicate a pranzo in un ristorante romano con il più celebre wedding planner italiano Enzo Miccio. Tra chiacchiere, ...