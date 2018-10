Eva Grimaldi a Vieni da Me | ‘La mia storia d’amore con Sean Penn è durata sei mesi’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Eva(attualmente felice e innamorata di Imma Battaglia), ospite venerdì 12 ottobre ada Me su Rai1, ha raccontato a Caterina Balivo del suo incontro e dellacon l’attore(famoso oltre che per la sua bravura sul set anche per le sue plurime conquiste, da Robin Wright ad Amber Heard). Arriva Evaa Pechino Express, la rete si scatena di “Eravamo nello stesso albergo a New York, io stavo girando una fiction. Un giorno eravamo nella hall dell’hotel e il mio coach mi ha avvisata chemi stava guardando” ha esordito la(qui il video). “Vado alla reception per ritirare le mie chiavi e mi dicono di salire a prendere un aperitivo con Mister X, perchénon si fa mai chiamare con il suo nome ...