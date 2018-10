Eurofuturisti e autolesionisti

huffingtonpost

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Eurofuturismo o autolesionismo? Sul quotidiano francese Les Echos, che celebra oggi i suoi 110 anni di vita, intervento a due dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sul tema "Dove sarà l'Europa nel 2038?". Renzi e Juncker si interrogano sul futuro dell'Ue a pochi mesi da un appuntamento cruciale, le elezioni europee di maggio in cui saranno contrapposti due orientamenti: gli europeisti e gli euroscettici. Questi ultimi, come hanno dimostrato le elezioni politiche e locali in molti Paesi del Vecchio Continente, sono in forte ascesa da anni. L'ex premier e il presidente della Commissione Ue si collocano sul fronte opposto: l'Europa ci sarà, forse a due velocità scrive Renzi, ma ci sarà. Eurofuturismo, quindi, che si compensa forse con l'autolesionismo di apparire con il suo intervento ...