Eugenia di York e Jack | matrimonio da favola ma ' snobbato'

Eugenia di York - il matrimonio è già un fiasco. Camilla non ci sarà - in forse Kate Middleton : Eugenia di York si sposa il 12 ottobre con Jack Brooksbank, ma il suo matrimonio si annuncia già come un fiasco. Persino Camilla, la moglie di Carlo, lo snobba. La Duchessa di Cornovaglia, che di fatto è la zia acquisita di Eugenia, non sarà presente al secondo royal wedding dell’anno. Il giorno delle nozze aveva già preso un altro impegno e dunque non sarà a fianco di Carlo a festeggiare la nipote, secondogenita del Principe Andrea e di ...