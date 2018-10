Età pensionabile | il blocco agli scatti rinviato al 2021 | l’anno venturo

Blastingnews

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Quando si parla di necessita' di superamento della legge Fornero è perché l’ultima vera riforma previdenziale di cui si ha memoria, quella del governo Monti, ha pesantemente inasprito i requisiti per andare in pensione. Il sistema è diventato rigido dal punto di vista dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali e privo di flessibilita'. Ecco perché l’esecutivo giallo-verde, l’attuale governo Conte sta cercando di provvedere ad una riforma che partira' con ogni probabilita' con la quota 100 dal 2019. Interventi radicali immediati non potranno essere fatti VIDEOper ammissione anche dell’attuale Ministro dell’interno e fermo sostenitore della necessita' di cancellare la legge Fornero, Matteo Salvini. Quota 41, opzione donna ed altri ritocchi all’attuale sistema necessiteranno di più tempo. L’esecutivo inoltre, stando alle ultime indiscrezioni, sembra orientato a ...