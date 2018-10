Esempi foto Samsung Galaxy A9 2018 | come si comportano le 4 fotocamere?

optimaitalia

: Esempi foto #SamsungGalaxyA92018: come si comportano le 4 fotocamere? - OptiMagazine : Esempi foto #SamsungGalaxyA92018: come si comportano le 4 fotocamere? - taeconnie : @ehjarmy farei esempi con le foto di tae postate sul fancafe ma non posso postarle io e il concetto non renderebbe - BCacciolari : La #burocrazia in Italia uccide le imprese perché troppo costosa e di scarsa necessità! In foto due esempi del cost… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Continua a fare molta curiosità ilA9per via delle sue 4camere posteriori: immaginiamo che per farvi un'idea delle reali potenzialità del comparto vorreste poter dare un'occhiata a qualche scatto, cosa vi proponiamo a fine articolo, dove troverete ad aspettarvi una galleriagrafica concatturate con questo dispositivo.Il noto portale SamMobile si è preoccupato di fornire le immagini, che metteranno a nudo le capacitàgrafiche delA9(innovativo, ma anche piuttosto caro, visto che in Italia è stato proposto al prezzo di 629 euro). Prima di lasciarvi alla visione degli scatti, vi ricordiamo le caratteristiche delle 4camere del terminale: obiettivo da 8MP con apertura f/2.4 e grandangolo da 120°, sensore principale da 24 MP con apertura f/1.7 e sistema 'Clear&Bright', teleobiettivo da 10MP con apertura f/2.4 ed un ...