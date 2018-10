Erri de Luca | “Eravamo cittadini | siamo tutti clienti

huffingtonpost

(Di venerdì 12 ottobre 2018) "Ormai in Italia esistonodi serie A e di serie B. Anzi: esistonodi serie A e di serie B". Parla cosìde, appena tornato in libreria con "Il giro dell'oca" (Feltrinelli, pp.122), straziante confronto con un figlio immaginario."Lo Stato – prosegue - lo Stato che deve fornire dei diritti, come quello della giustizia, della medicina e della scuola, è ormai diventato un erogatore di servizi. E, in quanto tale, tratta il cittadino in base alle sue possibilità economiche, in base al suo potere d'acquisto. E così quelli che in un Paese normale dovrebbero essere considerati dei diritti sanciti dalla Costituzione, diventano opzioni".E noi italiani cosadiventati?diventatidi questa azienda-stato. Ma l'idea che lo Stato sia un'azienda è una bestemmia. Non apparteniamo più a una comunità, ...