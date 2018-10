Enrico Silvestrin attaccato al GF Vip | la compagna lo difende

Gf Vip : Eleonora Giorgi teme di essere sfregiata nel sonno da Enrico Silvestrin : Nuovo spazio dedicato alle notizie del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi [VIDEO]in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa si soffermano su Eleonora Giorgi e Enrico Silvestrin. Se l'ex moglie di Massimo Ciavarro ha detto di aver paura di essere picchiata nella casa, Enrico rischia di essere denunciato per diffamazione da Valerio Merola. Eleonora Giorgi ha paura nella casa del Gf Vip Eleonora ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin vs tutti : 'Non ero così - lo sono diventato' : Nel corso del nuovo daytime settimanale, Enrico Silvestrin è stato protagonista di un 'mea culpa', rilasciato ai microfoni della casa del 'Grande Fratello Vip': l'ex Vj di Mtv ha discusso animatamente con il resto del gruppo, in particolare con Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e Jane Alexander. Enrico vs. tutti: l'ex-vj di Mtv ha un momento di crisi e ribellione ''Essere con la faccia sempre seria, come se fosse una questione grave, ...

Grande Fratello Vip - il dramma di Enrico Silvestrin. Eleonora Giorgi : 'Oggi è così perché da giovane...' : Una storia difficile, tenuta nascosta. Enrico Silvestrin sta dividendo i coinquilini del Grande Fratello Vip per i suoi atteggiamenti spesso molto duri e polemici, come nei confronti di Valerio Merola ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin ai ferri corti : la confessione di Cattaneo : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin, tensione alle stelle. La rivelazione shock dell'attrice sul vj raccontata da Cattaneo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Enrico Silvestrin - storia difficile raccontata al Grande Fratello Vip 3 : Gf Vip 2018, confessioni sulla difficile storia di Enrico Silvestrin Al Grande Fratello Vip 3, Enrico Silvestrin ha dato modo ai coinquilini di conoscere una parte inedita di sé: quella più fragile. Non riesce ancora a mettere un punto sulla discussione avuta con Eleonora Giorgi e ha confessato ai suoi amici più stretti (Elia, Francesco […] L'articolo Enrico Silvestrin, storia difficile raccontata al Grande Fratello Vip 3 proviene da ...

"Hai fatto sesso con donne morte". E Merola querela Enrico Silvestrin : L'uscita dalla casa del Gf Vip di Valerio Merola non è di certo passata in sordina. E nonostante sia ormai fuori dalla porta rossa, l'astio con Enrico Silvestrin non accenna a placarsi. Stando a ...

GF Vip - Enrico Silvestrin : Eleonora Giorgi ha paura e Merola lo querela : Enrico Silvestrin querelato da Merola? La paura di Eleonora Giorgi al GF Vip Ieri pomeriggio, martedì 10 ottobre, Eleonora Giorgi si è lasciata andare ad alcuni commenti sugli atteggiamenti aggressivi di Enrico Silvestrin, mentre si trovava vicino alla zona piscina in compagnia di Giulia Salemi, Francesco Monte, Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Nel terzo appuntamento serale del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, la Giorgi ha ...

Enrico Silvestrin molto arrabiato con il Grande Fratello [VIDEO] : Enrico Silvestrin molto arrabiato con la direzione del Grande Fratello Enrico Silvestrin dopo la puntata del Grande Fratello, si sfoga con Maurizio Battista accusando la direzione del GF di aver mostrato in puntata soltanto situazioni della propria settimana poco piacevoli. Inoltre il concorrente mette in causa l’aggravante del compleanno del proprio figlio, evento conosciuto proprio dalla stessa regia del Grande Fratello. A seguire vi ...

Grande Fratello Vip 3 - Enrico Silvestrin attacca la produzione : “Non puoi farmi questo - mi tiro fuori!” : La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 è stata ricca di contenuti. Le emozioni contrastanti di Francesco Monte, il passato di Silvia Provvedi, lo scontro tra Valerio Merola, Maurizio Battista e Enrico Silvestrin, l’eliminazione dell’ex conduttore e le temutissime nomination. Una puntata ricca di spunti, che sicuramente riaprirà molte piaghe durante la settimana. Già ieri sera, Enrico Silvestrin era molto arrabbiato con la ...

Eleonora Giorgi in nomination dichiara : “Enrico Silvestrin è dittatoriale” : Enrico Silvestrin criticato duramente da Eleonora Giorgi al GF Vip La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 è finita poco fa, ma gli animi nella casa più spiata dagli italiani sono più accesi che mai per via delle nomination. Difatti Eleonora Giorgi già prima di finire in nomination si è sfogata amaramente in confessionale con Alfonso Signorini e Ilary Blasi, facendo delle dichiarazioni di fuoco, che hanno creato un bel polverone mediatico. ...

Enrico Silvestrin vuole picchiare Merola? Le parole choc in diretta : Valerio Marola ha subito “minacce” fisiche da Enrico Silvetrin? Ilary Blasi, prima di comunicare il concorrente eliminato di questa settimana, ha voluto affrontare alcuni dei litigi avvenuti durante gli scorsi giorni al Grande Fratello Vip. Protagonista dei vari scontri è stato Valerio Merola che non sembra aver conquistato i suoi compagni di viaggio, tutt’altro. Durante la settimana ha dato vita alle prime liti ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin rischia la bestemmia : poi ha un'idea e si corregge : di Silvia Natella Enrico Silvestrin sa bene che al Grande Fratello Vip le bestemmie si pagano. Ai telespettatori del reality non è sfuggito che ha rischiato l'espulsione dalla casa e si è salvato in ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo - Walter Nudo e Francesco Monte in pole position. Il favorito degli scommettitori di Sisal Matchpoint è Enrico Silvestrin : Tra nomination, prime eliminazioni e new entry, sta per cominciare la terza settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra i Vip nominati della terza puntata- Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander – a rischiare di più la porta rossa è l’ex velino Fongaro, il più lontano dalla vittoria a quota 20.00. Ma la vera novità è stata l’ingresso nella casa di Lory del Santo che, nella scorsa puntata, ha ...