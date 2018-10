Emma Marrone in love sui social con Giacomo Ferrara | gatta ci cova?

Emma Marrone rasata e con la cresta : la foto ricordo in versione ‘punk’ : “Thank you Emma Marrone!”. È stata davvero una grande sorpresa per la cantante essere citata da Bono Vox in persona. Il cantante, durante il concerto degli U2, ha voluto ringraziarla per il supporto nella lotta per affermare i diritti delle donne. Ed è stata la stessa Emma, poi, a spiegare su Instagram la menzione speciale: “Con tanto amore ho preso parte al concerto degli U2 per far sentire la mia voce per ...

Emma Marrone - la foto con la cresta : nostalgia del vecchio look? : La cantante salentina ha condiviso su Instagram un vecchio scatto con i capelli rasati. I follower l'apprezzano anche in...

Gossip : alle nozze di Salzano presente anche Emma Marrone - bacio tra D'Alessio e Tatangelo : 2 Sabato 6 ottobre, a Formentera, è stato celebrato un matrimonio di cui tutti parlano da giorni: quello tra Ferdinando Salzano, capo della F&P Group, e Barbara Zaggia. La maggior parte degli invitati a questo evento, erano cantanti famosi: i siti di Gossip, infatti, raccontano che Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno fatto la loro prima uscita pubblica da coppia ritrovata proprio alle nozze del loro amico. Tra gli ospiti vip, ...

Emma Marrone inarrestabile : subito al lavoro e sulla sua vita dice... : Amo tantissimo le mie amiche, il loro mondo. Non so realmente se riuscirei ad amare anche in quel modo perché sessualmente nella mia vita sono sempre stata molto chiara'e aggiunge 'Fortunatamente a ...

Le confessioni di Emma Marrone : "Le donne? Io mi innamoro se..." : Emma Marrone non è mai banale. Né quando canta, né quando parla. Per esempio, infatti, così ha parlato l"ultima volta: "Io mi sono sempre innamorata della testa delle persone. Amo molte donne, mi circondo di donne. Credo molto nell' amicizia femminile. Amo tantissimo le mie amiche, il loro mondo. Non so realmente se riuscirei ad amare anche in quel modo perché sessualmente nella mia vita sono sempre stata molto chiara. So quello che mi piace e ...

Emma Marrone : "Io innamorata? Non lo so. Gossip è business per altri" : In una lunga intervista concessa a Liberi Tutti del Corriere della Sera, Emma Marrone ha toccato molti argomenti interessanti. A partire dal Gossip che l'ha coinvolta soprattutto dopo la fine della relazione con Stefano De Martino (che poi ha sposato Belén Rodriguez, da cui si è separato a fine 2015 dopo due anni di matrimonio e un figlio):Quel che è successo a me succede a migliaia di persone ogni giorno. Ma poiché sono Emma devono ...

Emma Marrone : "Sono poliedrica - sogno di presentare uno show tv" : Intervistata da Maria Teresa Veneziani per Liberi Tutti del Corriere della Sera, Emma Marrone ha risposto così quando le è stato chiesto quale sia un suo sogno:presentare un programma gestito alla vecchia maniera dove sul palco c' è la musica, lo show. E non è detto che non lo farò, sono poliedrica e non voglio farmi limitare. Mina o Gianni Morandi potevano andare in televisione e cantare e presentare, c' era una maggiore apertura nei ...

Emma Marrone : "Se mi piacciono le donne? Mi innamoro della testa delle persone - ma non so se riuscirei ad amarle sessualmente" : Emma Marrone, la diva "antidiva" del pop italiano, sorride poco. "È vero- dice nell'intervista al Corriere della Sera- non sorrido mai. Sorridere implica lo sforzo di molti muscoli. A volte sono stanca". Nell'intervista la cantante parla della sua famiglia, dei suoi esordi e del suo rapporto con la musica e l'amore.Per me sono la stessa cosa, anche perché in questo momento, soprattutto in Italia, o hai tanto amore per il tuo ...

Con Emma Marrone alle sfilate di Parigi : Emma Marrone arriva a Parigi, nella settimana più eccitante e glamorous che la Ville Lumière conosca, quella consacrata alla Fashion Week. E arriva nella capitale dello stile per assistere allo show – che come sempre immaginiamo sexy, conturbante e powerful – di Balmain, griffe della quale la cantante salentina è fedele fan, e che spesso indossa per eventi ufficiali e per le sue performance sul palco. LEGGI ANCHETutte le sfilate PE ...