Emis Killa spiega il feat con 6ix9ine | ' E' stato lui ad arrivare a me | non il contrario'

La storia di Supereroe moderno nel nuovo album di Emis Killa con Fuoco e Benzina già in radio (audio) : Il nuovo album di Emis Killa ci introduce nella vita di un eroe moderno, di quelli che non sembra vincono ma che imparano a cadere e rialzarsi. La sua ultima prova di studio è disponibile dal 12 ottobre, nel giorno in cui il singolo Fuoco e Benzina ha raggiunto le radio dopo il successo di Rollercoaster, in rotazione radiofonica per tutta l'estate. Il Supereroe raccontato da Emis Killa compare sulla copertina della versione fisica del disco ...

Torna Emis Killa il supereroe rap che «punge» Ligabue e talent : Ferruccio Gattuso La musica, quella non basta più. Dunque, ecco un fumetto stile Marvel allegato al disco. E un cortometraggio, da lanciare su social e YouTube, dove il Nostro fa il «supereroe» ...

Emis Killa : "In Italia non mi capiscono - c'è sempre qualcuno che si sente offeso dal mio rap" : Il cantante ha dedicato il suo nuovo album ai 'supereroi di tutti i giorni' INTERVISTA Un padre che fa sacrifici per i figli, un amico che ti supporta nei momenti difficili e un artista che grazie ...

Emis Killa : «Noi rapper - Supereroi boicottati dalle radio» : Quali sono? 'Mi piacerebbe che ci fosse più equità sociale e giustizia nel mondo. Davanti alla legge, allo stesso modo, non si deve giudicare chi evade le tasse e chi uccide. Sono due cose diverse. ...

Emis Killa 'Supereroe' rap : ANSA, - MILANO, 11 OTT - Un supereroe con il potere e la maledizione di dire la verità. Emis Killa si presenta così, nei versi dell'album 'Supereroe' in arrivo il 12 ottobre, e nel fumetto che ...

Emis Killa 'Supereroe' rap : ANSA, - MILANO, 11 OTT - Un supereroe con il potere e la maledizione di dire la verità. Emis Killa si presenta così, nei versi dell'album 'Supereroe' in arrivo il 12 ottobre, e nel fumetto che ...

Emis Killa - il "Supereroe" rap che sconfigge i programmatori radiofonici che non capiscono l'hip-hop " VIDEOINTERVISTA : Ma non voglio parlare di politica. Cerco di non influenzare nessuno attraverso le canzoni, non sono un genitore e nemmeno un insegnante. Preferisco tenermi le idee per me. Dico però che questi leader ...

Emis Killa : ecco le date dell’instore tour del nuovo album “Supereroe” : Si parte venerdì 12 ottobre The post Emis Killa: ecco le date dell’instore tour del nuovo album “Supereroe” appeared first on News Mtv Italia.

Emis Killa si sfoga dopo il leak del suo pezzo : "Nerd brufolosi - nessun rispetto" (VIDEO) : La scorsa notte Emis Killa ha pubblicato 'Fuoco e Benzina', brano che anticipa il suo prossimo album 'Supereroe' – la cui uscita ufficiale è prevista per il 12 ottobre 2018 – che oltre a essere arricchito dalla presenza di numerosi pezzi da novanta della scena hip hop italiana, come per esempio Gué Pequeno e Gemitaiz, può vantare un featuring a dir poco prestigioso con il collega americano [VIDEO] Tekashi 6ix9ine, attualmente uno dei rapper più ...

Emis Killa - Fuoco e benzina | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Fuoco e benzina: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Fuoco e benzina Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Fuoco e benzina: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Fuoco e benzina è il nuovo singolo di Emis Killa estratto dall’album Supereroe. Ecco […]

Emis Killa - Fuoco e benzina | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Fuoco e benzina: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Fuoco e benzina Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Fuoco e benzina: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Fuoco e benzina è il nuovo singolo di Emis Killa estratto dall’album Supereroe. Ecco […]

Una storia d’amore reale nel nuovo singolo di Emis Killa - Fuoco e Benzina anticipa Supereroe : audio e testo : Fuoco e Benzina è il nuovo singolo di Emis Killa. A una settimana di distanza dal rilascio di Supereroe, l'artista di Vimercare rilascia il brano che avrebbe dovuto presentare al Festival di Sanremo 2018 ma che non ha voluto modificare per entrare in gara. Queste le parole con le quali Emis Killa ha voluto presentare il nuovo singolo da Supereroe, che arriva dopo il successo di Rollercoaster che ha portato in radio per tutta l'estate 2018 e ...

Emis Killa non ha pagato 6ix9ine per il featuring nel suo disco : C'è grande attesa tra gli appassionati di Rap italiano per l'uscita, prevista per il 12 ottobre 2018, di 'Supereore', il nuovo album di Emis Killa. La tracklist del disco, che conterra' 13 canzoni inedite – fatta eccezione per il brano 'Rollercoaster', gia' diffuso nei mesi scorsi, con tanto di video ufficiale – è arricchita da numerosi featuring realizzati con artisti di spessore, tra i quali due veri e propri pesi massimi della scena hip hop ...

Svelate le date dell’instore tour di Emis Killa per Supereroe atteso per il 12 ottobre : L'instore tour di Emis Killa è finalmente ufficiale. L'artista di Vimercate è pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del nuovo disco che ha già annunciato in uscita per il 12 ottobre. Si parte immediatamente nel giorno dell'uscita dell'album con la tappa al Mondadori Megastore di Milano per poi continuare per tutto il mese di ottobre con l'ultima data alla Feltrinelli di Pescara. Emis Killa ha di recente rivelato di essere ...