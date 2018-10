Effervescente il comparto chimico italiano | +2 | 95% | | giornata euforica per SOL

Effervescente il comparto finanziario in Italia - +1 - 88% - : Slancio per il settore finanziario Italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials avvia a quota 11.085,24 con un miglioramento di ...

Rally per il comparto del commercio in Italia - +2% - - seduta Effervescente per Basicnet : Teleborsa, - Guizzo per il settore vendite al dettaglio che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto la giornata a quota 146.818,2, con uno scatto di ...

Slancio per l'indice del settore chimico che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals avvia a quota 19.244,56, con un

Preme sull'acceleratore il settore finanziario Italiano, sulla scia del calo dello spread fino a 234 punti base. Il FTSE Italia Financials ha aperto a quota 12.008,13, con un salto di 418,

Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto - +4 - 26% - - seduta Effervescente per Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il settore bancario italiano che fa anche meglio dell'EURO STOXX Banks, con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa ...

Rally per il comparto finanziario in Italia - +2 - 94% - - seduta Effervescente per Gequity : Teleborsa, - Guizzo per il settore finanziario Italiano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto la giornata a quota 11.699,37, con uno ...

Performance migliore per il settore Entertainment & media, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell'EURO STOXX media, che fa un passo indietro sul mercato. Il FTSE

Buona tenuta per il settore infrastrutture e impiantistica che evidenzia un andamento poco migliore dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & Services

Tentennante l'indice del settore alimentare italiano che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX Food & Beverage.

Corre l'indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 494,63 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 19.

