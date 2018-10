Edizione dei record per Porsche Festival 2018

Maker Faire di Roma : apre i battenti l'Edizione dei "pionieri" : Sul palco saliranno pionieri di due generazioni, figure che hanno fatto la storia dei viaggi spaziali e della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'economia circolare; ma si parlerà anche ...

Milano festeggia la terza Edizione dei Brera Design Days : Non soltanto il Salone del Mobile. Milano si conferma capitale internazionale del Design anche dal 12 al 18 ottobre, con la settimana di mostre, esposizioni, talk e workshop targata Brera Design Days. Un’iniziativa organizzata per il terzo anno da Studiolabo, che intende coinvolgere non soltanto gli addetti ai lavori, ma l’intera metropoli meneghina, per un’esperienza ad alto tasso di creatività che si pone come obiettivo ...

Oggi apre l'ottava Edizione di Harborea - festa delle piante e dei giardini d'Oltremare : ... orario 9.30-18.30, con un nutrito programma di iniziative che prevedono caffè letterari, corsi di decorazione floreale, laboratori per piccoli e spettacoli. Circa cento gli espositori, provenienti ...

La 'malEdizione' dei goal di Aaron Ramsey - raccontata dall'inizio : È agosto invece quando il giorno dopo la sua rete al Manchester City uno degli attori più amati del mondo, Robin Williams, si toglie la vita nel suo appartamento a Paradise Cay. Ormai le voci sulla ...

La 'malEdizione' dei goal di Aaron Ramsey - raccontata dall'inizio : Il gol segnato domenica da Aaron Ramsey nel derby contro il Fulham è una gioia per gli occhi, puro ossigeno per ogni vero appassionato di calcio. Un’azione corale che ha portato il centrocampista gallese, che recentissimi rumors di mercato vorrebbero da gennaio al Milan, a concludere in rete con un colpo di tacco da standing ovation. Ma i gol di Ramsey se da una parte fanno gioire i tifosi dei Gunners dall’altra fanno tremare ...

VILLAGGIO DEI RAGAZZI - Le scuole della Fondazione protagoniste alla sedicesima Edizione della "Tre giorni per la scuola" insieme con l'... : L'evento, che si terrà a Napoli, a Città della Scienza, dal 10 al 12 ottobre, fortemente voluto dal Presidente della Giunta della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca e dall'Assessore regionale ...

Cyberbullismo - uso dei social e rischi del web : l'Emilia Romagna ne parla a "Cyber boh" seconda Edizione : ... rischi e pericoli del web, prevenzione del Cyberbullismo, privacy, copyright e protezione dei dati personali", spiega Riccardo Guidetti, presidente dell'Associazione Culturale Leo Scienza. "Con ...

Torna la 2^ Edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : Al via la 2^ edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, evento ideato e prodotto dalla Fondazione Punto e Virgola, Presieduta da Marco Di Stefano, organizzato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici per conto di Tetramax Movie Services e Patrocinato e sostenuto dalla Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con i Comuni di Ariccia e Frascati. Sette film in ...

A VENOSA IL 14/10 XIV Edizione FESTIVAL DEI CINQUE CONTINENTI : Novità di questa EDIZIONE del FESTIVAL spiegano gli organizzatori in una nota sarà uno show cooking, in programma alle ore 16.30 in Piazza Orazio, che precederà i tradizionali spettacoli con artisti ...

Uiv pubblica XI Edizione Codice denominazione di origine dei vini : Roma, 4 ott., askanews, - Dopo quattro anni dalla precedente pubblicazione, Unione Italiana vini ha dato alle stampe l'undicesima edizione del 'Codice denominazioni d'origine dei vini'. Il Volume, ...

Banca Monte dei Paschi : al via seconda Edizione di Officina Mps : Roma, 2 ott., askanews, - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto 230 start up coinvolte, Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo percorso di innovazione tecnologica e digitale e ...

Firenze. Al via la seconda Edizione del festival dei diritti : Firenze ‘città delle opportunità’ e per il secondo anno consecutivo ospita il festival dei diritti. Per sensibilizzare contro la violenza

Migliaia di visitatori all'Edizione 2018 della Notte dei Ricercatori : ... svolto il workshop 'Analisi dei dati e tecnologie per il turismo' 27 set 2018 Notte dei Ricercatori si anima di scienza tecnologia sport e arte