Edge colpisce ancora | Shadow of the Tomb Raider massacrato nell' ultimo numero

eurogamer

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Chesia una rivista che non si fa di certo grandi problemi a bocciare pesantemente giochi generalmente apprezzati dalla critica è ormai un fatto risaputo. I casi più recenti sono il 4 al sicuramente peculiare Hellblade Senua's Sacrifice e la bocciatura a Detroit: Become Human, titoli in entrambi i casi appartenenti a una tipologia di esperienza fortemente basata sulla narrazione che spesso non viene apprezzata dalla redazione di.La nuova vittima della rivista è però un'esperienza decisamente diversa. Come segnalato da ResetEra, in questo caso la vittima èof theche si porta a casa un'insufficienza molto pesante: un 4. La stessa descrizione della recensione è decisamente dura e critica: "qualsiasi senso di coerenza è sparito. Disunita e senza direzione, la discesa'oscurità di Lara Croft è oltraggiosamente un disastro".Un voto che come spesso succede per ...