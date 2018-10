ilfattoquotidiano

: 2016: l’ economia non osservata vale circa 210 miliardi di euro (12,4% del Pil) di cui 192 miliardi di economia som… - istat_it : 2016: l’ economia non osservata vale circa 210 miliardi di euro (12,4% del Pil) di cui 192 miliardi di economia som… - Agenzia_Ansa : #Istat Economia sommersa e illegale, valgono 210 miliardi nel 2016, il 12,4% del #Pil. In calo dal picco registrato… - Cascavel47 : Economia sommersa, “nel 2016 è salita a 210 miliardi: 18 da attività illegali. Sono 3,7 milioni i lavoratori irrego… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Nelil valore diè salito a 210dai 208 del 2015, anche se il suo peso sul pil è lievemente calato dal 14,4 al 12,6% del pil. Le sole, cioè produzione e traffico di droga, prostituzione e contrabbando di tabacco, che dal 2014inserite nei conti nazionali e contribuiscono al prodotto interno loro, hanno generato un valore aggiunto di quasi 18dai 17,2. La spesa delle famiglie per questo tipo di “prodotti” èda 19 a 19,9come conseguenza di “un aumento dei prezzi degli stupefacenti a fronte di una sostanziale stabilità dei volumi”.i dati dell’annuale rapporto dell’Istat sul nero e l’tà, da cui emerge anche che i lavoratori irregolari3,7 milioni (in lievissimo calo rispetto al 2015) contro i 20 milioni in regola. Il ...