ilfattoquotidiano

: eBay aiuta a vendere meglio grazie ai suggerimenti dell’Intelligenza Artificiale - Cascavel47 : eBay aiuta a vendere meglio grazie ai suggerimenti dell’Intelligenza Artificiale - italianaradio1 : Vendere la propria merce in fretta e fino a esaurimento scorte è il sogno di ogni venditore. Se vendete su eBay, ad… - italianaradio1 : eBay aiuta a vendere meglio grazie ai suggerimenti dell’Intelligenza Artificiale -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)la propria merce in fretta e fino a esaurimento scorte è il sogno di ogni venditore. Se vendete su, adottare una strategia vincente d’ora in poi sarà più sempliceal nuovo consulente di vendita: un computer. L’intelligenzasuggerisce ai venditori qual è il prezzo migliore, il metodo di vendita più efficace (“compra subito” o tramite asta), e l’inserzione più accattivante. Come fa il computer a dare questi consigli? È semplice:al machine learning, o apprendimento automatico. In estrema sintesi, l’algoritmo di“si nutre” dei dati di cui l’azienda è in possesso relativi alle ricerche fatte dagli utenti. I venditori non possono accedere a questa risorsa se non in maniera limitata, ma d’ora in poi possono beneficiare diprecisi in funzione delle informazioni che ...