Duality Games annuncia il nuovo Horror “Unholy” | Gameplay Trailer | Requisiti e Trama

(Di venerdì 12 ottobre 2018), piccolo team di sviluppo composto da alcuni ex sviluppatori che hanno prestato il proprio talento alla realizzazione di titoli come Gears of War, Bulletstorm e Painkiller,ufficialmente Unholy, unin prima persona. Unholy: IldiIl giocatore veste i panni di Saidah, una madre in cerca di suo figlio, scomparso nell’ultima città vivente di un pianeta oramai in rovina. Unholy porta il giocatore ad esplorare location terrificanti, dove strane creature si annidano negli angoli più remoti dell’oscurità. Ilè di stampo stealth, ricco di sfide da superare e decisioni da prendere, le quali muteranno il corso degli eventi. Durante l’avventura dovremo tenere sotto controllo sia la salute che lo stato mentale della protagonista. Il lancio è previsto per un generico 2019, in ...