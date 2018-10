Drogata implora per una dose | i pusher africani la prendono a calci

ilgiornale

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Una scena raccapricciante quella avvenuta ieri pomeriggio ad Arezzo, per la precisione nei giardini del Porcinai, da tempo divenuti teatro di spaccio e di degrado imperanti.A raccontare l"intero episodio su "La Nazione" è una giovane commerciante del posto che si è ritrovata, suo malgrado, ad assistere all"intero avvilente "spettacolo". "A quell"ora c"è un monte di gente in giro, è anche per questo che non mi capacito", spiega, ancora incredula. "Per terra, a strisciare, c"è una donna. Avrà avuto 40-50 anni, indossa un golfino rosso, si lamenta. È prostrata davanti a due giovani di colore: "Datemi una, vi prego, datemi unaperché non ce la faccio più"".Questo, dunque, sono costretti a vedersi continuamente proporre i residenti della zona, che si trovano a passare per l"area verde situata dinanzi alla stazione ferroviaria di Arezzo. "I giardini della droga", sono oramai ...