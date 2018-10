Draghi | Paesi indebitati rispettino patto stabilità

Bce - Draghi : Paesi con alto debito rispettino patto stabilità : Roma, 12 ott., askanews, - La crescita economica in corso nell'area euro richiede la ricostituzione dei buffer per le finanze pubbliche. E ciò è di 'fondamentale importanza per i Paesi in cui il ...

'I Paesi con alto debito rispettino il patto di stabilità' - Draghi - : Roma, 12 ott., askanews, - La crescita economica in corso nell'area euro richiede la ricostituzione dei buffer per le finanze pubbliche. E ciò è di 'fondamentale importanza per i Paesi in cui il ...

Draghi avverte : 'Paesi indebitati seguano patto di stabilità'. Tria : 'Il debito calerà' : Le parole del presidente della Bce nel giorno in cui dal Fondo Monetario arrivano nuove critiche alla manovra. Di diverso avviso il ministro dell'Economia che dice: 'E' mirata al rafforzamento della crescita' -

Bce - Draghi : Paesi con alto debito rispettino patto stabilità : Roma, 12 ott., askanews, - La crescita economica in corso nell'area euro richiede la ricostituzione dei buffer per le finanze pubbliche. E ciò è di "fondamentale importanza per i Paesi in cui il ...

Draghi - Paesi indebitati seguano Patto : ANSA, - BALI, INDONESIA,, 12 OTT - Per avere benefici dalle misure monetarie della Bce "le politiche di altri settori devono contribuire con più forza ad alzare la potenziale crescita sul lungo e ...

Draghi - Paesi indebitati seguano Patto : ANSA, - BALI, INDONESIA,, 12 OTT - Per avere benefici dalle misure monetarie della Bce "le politiche di altri settori devono contribuire con più forza ad alzare la potenziale crescita sul lungo e ...

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fondamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...

Manovra - Draghi : “Per i Paesi ad alto debito è fondamentale l’adesione al patto di Stabilità” : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...

Manovra - Fmi : "Va in direzione opposta a nostri suggerimenti". Draghi : "Paesi con alto debito rispettino Patto di Stabilità" : MILANO - La Manovra in discussione 'va in direzione opposta rispetto ai suggerimenti del Fmi. Credo seriamente che per diverso tempo non sia stato seguito il consolidamento di bilancio che ha portato ...

Ue - Draghi : Patto Stabilità importante per Paesi ad alto debito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Draghi chiede uno strumento fiscale "consistente" per stabilizzare singoli Paesi : "Ma i governi creino riserve di bilancio per le crisi" : "C'è un ruolo per la divisione dei rischi" nell'Eurozona, che ha bisogno "di uno strumento di bilancio aggiuntivo per svolgere una funzione di stabilizzazione". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, a Berlino, fissando due condizioni: questo strumento "dovrà essere considerevole" nelle sue dimensioni e "progettato in modo da contenere l'azzardo morale". Quello di Draghi è quindi un messaggio duplice: da un lato ...

Bce : Draghi - i Paesi più deboli punti al consolidamento : Le dichiarazioni sono giunte nel contesto di una conferma della politica monetaria accomodante della Bce dovuta alla cognizione di una crescita delle incertezze globale, protezionismo in crescita, ...