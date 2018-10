Domani a 'Piazza Grande' anche Gentiloni : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Sarà Paola De Micheli, deputata del Pd ed ex commissaria straordinaria per la ricostruzione del terremoto in centro Italia, ad aprire Domani i lavori di "Piazza Grande", l'...

Messina Street Food Fest - Domani il taglio del nastro : ecco tutte le prelibatezze e i piatti da provare a Piazza Cairoli [FOTO] : L'evento si annuncia come un gustoso viaggio nel mondo del più tipico Street Food messinese e siciliano con tante novità italiane e internazionali. Ognuno dei 40 partecipanti a proporrà una pietanza ...

Rete Futura : Domani in piazza contro Tmb Salario : Roma – “domani pomeriggio alle 15.30 scenderemo a manifestare davanti all’ingresso dell’impianto Tmb Salario. E lo faremo accanto e insieme ai cittadini che da anni lottano contro questo impianto mefitico che avvelena le loro vite con miasmi insopportabili”. Lo dichiara Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura. “Bruciori agli occhi e alla gola, nausea, dermatiti, tosse, mal di testa: questo sono ...

Milano : Domani Ghisa Village in piazza Duomo per festeggiare polizia locale : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - domani, giovedì 4 ottobre, il corpo della polizia locale di Milano celebra il 158esimo anniversario della sua fondazione sul sagrato di piazza Duomo. La cerimonia avrà inizio alle 10 e vi prenderanno parte la vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzz

Il Pd Domani manifesta contro il governo a Roma. Martina : 'A Piazza del Popolo per difendere l'Italia' : 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...

Opposizioni all'attacco - Martina : 'Domani il Pd in piazza per difendere l'Italia' : E una reazione deve esserci anche da parte della classe dirigente non politica", afferma Calenda dicendosi "sorpreso dalla mancanza di una voce forte dei sindacati e, ancora più incredibile, da ...

Maneskin - flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin, il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani, infatti, esce il nuovo ...

I GENITORI DEL NO OBBLIGO VACCINI IN PIAZZA/ Domani a Bologna : "ecco la nostra proposta di legge" : A Bologna i GENITORI del no OBBLIGO VACCINI in PIAZZA: domenica appuntamento per chiedere libertà d'uso e ridiscutere la Legge 119 e i suoi effetti da "decreto d'urgenza"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 02:06:00 GMT)

Giochi e mobilità sostenibile vanno 'a ruota libera' per i bambini : Domani in Piazza d'Armi : Spettacoli Il giro del mondo sostenibile. Girolamo Rombenchi non vede l'ora di raccontare le sue incredibili avventure vissute sul suo bolide rosso e di mostrare le arti e gli oggetti che ha ...

Le memorie in piazza Domani il racconto degli 8 diari finalisti e l'annuncio del vincitore del 34° Premio Pieve Saverio Tutino Ospite ... : ... scrittore virtuoso capace di raccontare un naufragio con la bravura dello sceneggiatore, uomo cosmopolita e illuminato che riflette sui pregi e i difetti del mondo islamico, a Smirne e ...

Terzo raduno degli Alpini - Domani la sfilata Oggi alle 21 in piazza Duomo Fanfara Brigata Taurinense : L'Aquila - Oggi nell'Auditorium del Parco, con la partecipazione del senatore emerito Franco Marini, commemorazione del Battaglione Alpini Monte Berico e degli Eroi aquilani della Prima Guerra Mondiale: colonnello Francesco Rossi, tenente di Vascello Andrea Bafile, capitano aviatore Emilio Pensuti Speranza. alle 21 in piazza Duomo concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. domani, domenica 16, alle 9.45, inizio sfilata da ...

Maugliani-Manni : Guidonia - Domani in piazza a fianco lavoratori Cave : Roma – “domani mattina il Partito Democratico della Provincia di Roma e di Guidonia Montecelio scendera’ in piazza al fianco dei sindacati nella manifestazione a sostegno dei lavoratori delle Cave. Saremo presenti dalle 9 di mattina, ma ci saremo senza le nostre bandiere, perche’ il senso di questa manifestazione e’ piu’ importante di qualsiasi strumentalizzazione politica”. Cosi’ in una nota ...

Domani i talenti musicali di Delia in piazza Madrice : Domani Vuoto a Perdere Band. L’appuntamento è in piazza Madrice alle 21,00 a Delia (Caltanissetta). Vuoto a Perdere Band è un

Montefiore dell'Aso. Domani sera al via la 22esima edizione della Maialata in Piazza : A 'colorare' il tutto il mercatino dell'artigianato lungo borgo Giordano Bruno e gli spettacoli musicali, sempre con inizio alle 21,30 in Piazza della Repubblica. Il programma di mercoledì 15 agosto ...