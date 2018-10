Dispiacere OnePlus 6T | il lettore impronte non sarà quello che ci aspettavamo

optimaitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ci è molto dispiaciuto apprendere in queste ore cheimplementato al di sotto del display di6T potrebbe essere un sensore didigitali ottico, e non ad ultrasuoni, come avevamo creduto fino a questo momento. Probabilmente per mantenere più basso il prezzo del prodotto finito (sappiamo che l'azienda cinese ha fatto della sua forza il rapporto qualità/prezzo, proponendo top di gamma a costi decisamente irrisori per i trend attuali), l'OEM avrà pensato di sposare il compromesso (i sensori ad ultrasuoni sono più costosi da produrre e serve più tempo per innestarli a bordo).Qual è la differenza tra le due tecnologie? Nel primo caso, il sistema consente una scansione a ridosso di un vetro con spessore massimo di 300 micron, che diventano 800 nel caso del sensore ad ultrasuoni, con un risultato sicuramente più veloce ed accurato. Questo, però, non significa ...