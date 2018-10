Diego Fusaro | parla la fidanzata | “Sono vergine di fatto e di segno zodiacale Mai fatto

Diego Fusaro - il filosofo ‘umiliato’ dalla fidanzata : “Mai fatto l’amore - ecco cosa fa tutto il giorno” : La fidanzata di Diego Fusaro? Esiste e ha un nome e cognome: si chiama Aurora Pepa ed è la dolce metà del sovranista, nonché giovanissimo, filosofo italiano. Ma anche lei ha una professione del tutto rilevante all’interno della società: è una giornalista. E per la prima volta, da quando sta insieme a Diego Fusaro, si concede il ruolo dell’intervistata. Una chiacchierata con Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, su Radio24, ...

Diego Fusaro - la fidanzata : “non abbiamo mai fatto l’amore - io vergine anche nel segno zodiacale” : Diego Fusaro, il filosofo più noto del piccolo schermo, è un po’ noioso: è sempre sui libri e come parla in pubblico parla anche in privato. Parola della fidanzata del pensatore sovranista. Aurora Pepe, giornalista, intervistata oggi dal programma radiofonico La Zanzara dice che il suo uomo "legge sempre Hegel e basta". Non per questo però non lo sposerà. prosegui la letturaDiego Fusaro, la fidanzata: “non abbiamo mai fatto l’amore, io ...

Euroinomani - tosconichilisti - ecumenici : la politica secondo Diego Fusaro : Diego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroLe piace questa manovra? «Rappresenta l’inizio di un ben augurante braccio di ferro contro gli armigeri del globalismo elitario». Tradotto dal «fusarismo»: gli piace. Diego Fusaro, pensatore di riferimento della galassia Lega-5Stelle, approva la misura finora più importante allo studio del nuovo Governo. 34 anni, coniatore di espressioni metricamente ...

La manovra «no-global» vista da Diego Fusaro : «Potrebbe farci uscire dall’Ue» : Diego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroLe piace questa manovra? «Rappresenta l’inizio di un ben augurante braccio di ferro contro gli armigeri del globalismo elitario». Tradotto dal «fusarismo»: gli piace. Diego Fusaro, pensatore di riferimento della galassia Lega-5Stelle, approva la misura finora più importante allo studio del nuovo Governo. 34 anni, coniatore di espressioni metricamente ...

Diego Fusaro irride la piazza del Pd a Roma : "O partigiano - portali via..." : 'Guardo la piazza del Pd , semivuota, con bandiere Ue. Ripenso a quanto hanno fatto. Ripenso a come hanno tradito il popolo, i lavoratori e la patria. E canto tra me e me: 'O partigiano, portali via...

Le avventure rossobrune di Ego Fuffaro - il fumetto ispirato al filosofo Diego Fusaro : "Le avventure rossobrune di Ego Fuffaro", ispirate al giovane filosofo e opinionista Diego Fusaro, sono l'ultima pungente produzione di Alessio Spataro. La vicenda di un papero narcisista, che si esprime in un linguaggio astrusamente aulico, è una storia specchio dei fenomeni nascenti nella nostra società.Continua a leggere

Diego Fusaro e Il nuovo ordine erotico : elogio della famiglia - attacco alla “gendercrazia” - alla femminilizzazione dell’uomo e al pansessualismo voluto dal capitale : Frammenti di un discorso amoroso all’epoca dell’individuo genderizzato, del plusgodimento, e del turbocapitalismo. Diego Fusaro aggiunge un ulteriore tassello alla lunga ed ampollosa esposizione del suo pensiero filosofico ne Il nuovo ordine erotico (Rizzoli). Con un sottotitolo – elogio dell’amore e della famiglia – che promette scintille nel dibattito sull’etica contemporanea. Perché, diciamolo subito, a fare le spese di questo elogio ...

IL FILOSOFO Diego Fusaro A TARANTO : La passione di essere nel mondo", "Pensare altrimenti. Filosofia del dissenso", "Storia e conoscenza del precariato". Ha lavorato per case editrici come Bompiani, Feltrinelli, Einaudi. Molto popolare ...

Diego Fusaro : "I templi del Capitale nei giorni di festa vanno chiusi. Dare il giusto riposo ai lavoratori è un'iniziativa marxista" : "Chiudere i templi del Capitale nei giorni di festa è un'ottima cosa". Diego Fusaro, filosofo notoriamente vicino per le sue idee politiche al Movimento 5 Stelle, è favorevole all'iniziativa del Governo gialloverde di obbligare i negozi alla chiusura nei giorni di riposo, fatta eccezione per le città turistiche e concedendo l'apertura a turnazione solo al 25% delle attività commerciali del territorio. ...

Cos'è il razzismo secondo Diego Fusaro : Nella rubrica di La7 Coffee Break, il filosofo Diego Fusaro che in questi mesi si è ritagliato un ruolo di voce ‘ideologica’ del governo giallo-verde, almeno per quanto riguarda alcune battaglie, prova a spiegare cosa intende per razzismo, e perché l’antirazzismo è una battaglia del potere per dividere le classi dominate. Spiega Fusaro, partendo dalla definizione di razzismo: “Il razzismo è ...