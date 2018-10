Diablo 3 | il cross-play rientra nei piani di Blizzard

eurogamer

: #Diablo3: il cross-play rientra nei piani di #Blizzard - Eurogamer_it : #Diablo3: il cross-play rientra nei piani di #Blizzard - ItaEsports_IES : Il cross-play di Diablo 3? Non c'è da chiedersi 'se', ma 'quando'! - - Multiplayerit : Blizzard ha in progetto di aggiungere il cross-play a Diablo 3 e ci sta già lavorando, è solo questione di vedere q… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Con l'arrivo su Nintendo Switch, possiamo dire che3 è disponibile su tutte le maggiori piattaforme, perché dunque non permettere a tutti di giocare insieme a prescindere dalla piattaforma in uso introducendo illa pensa esattamente così.Come riporta Business Insider, un rappresentante diha parlato di questo argomento durante un gamedemo di3 per Switch ,facendo intendere che è solo questione di tempo prima che il titolo avrà il:"Questa (Switch) è la settimana piattaforma su cui sarà disponibile3 se contiamo PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360 ed Xbox One. 7 piattaforme diverse equivalgono a 7 bacini di utenza diversi, obbligati a giocare da soli. Perché non possono semplicemente giocare tutti insieme? Non è questione di se, ma di quando."Read more…