Di Maio | ' Una newco con Mef e Fs per rilanciare Alitalia Tria frena | ' Parlo io di cosa

STUDENTI IN PIAZZA CONTRO GOVERNO : BRUCIATI MANICHINI DI Maio-SALVINI/ Video - leader Lega : "Una cosa schifosa" : Sciopero mondo scuola, STUDENTI in PIAZZA a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo GOVERNO, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Alitalia - Di Maio lancia una "newco" col Tesoro : Alitalia e Ferrovie? Un'unica compagnia. Lo ha annunciato Luigi Di Maio che in un'intervista a il Sole ha rivelato come il governo stia lavorando a una "newco" con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%."Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia", ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, aggiunngendo che non ...

Alluvione Baleari - catastrofe a Maiorca : una mamma ha messo in salvo uno dei suoi bambini e poi è morta - l’altro risulta disperso [FOTO] : 1/31 ...

Pensioni - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coscienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

Luigi Di Maio - il disastro : perché tra un anno rischiamo una patrimoniale : ... riferendosi soprattutto al rapporto deficit/Pil, che non accettava fisso all'1,6% come avrebbe voluto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Eppure il primo ad 'impiccarsi' al numeretto del ...

'Mi fa rispondere?' Tra di Maio e una giornalista è scontro sul deficit (VIDEO) : Luigi Di Maio conferma che il rapporto del Governo Conte e dei suoi esponenti con i giornalisti non è certo ottimale. A Berlino il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è stato protagonista di uno scontro dialettico con una giornalista di Repubblica in merito alla questione deficit. Un confronto in cui, pur non venendo mai a mancare [VIDEO]il self control di entrambi, si è un certo senso evidenziato quanto le domande della cronista ...

Di Maio è andato un po’ in crisi per le domande di una giornalista a Berlino : L'inviata di Repubblica Tonia Mastrobuoni lo ha incalzato dopo alcune sue affermazioni vaghe, ma le risposte non sono diventate meno vaghe The post Di Maio è andato un po’ in crisi per le domande di una giornalista a Berlino appeared first on Il Post.

"Giù le mani dall'informazione" - Fnsi promuove una conferenza stampa dopo gli attacchi di Di Maio al Gruppo Gedi : "L'informazione non si può abolire per decreto. È un bene essenziale per la tenuta democratica del Paese. Lo dimostrano le reazioni di numerosi giornalisti e cittadini agli attacchi mossi dal vicepremier Luigi Di Maio a Repubblica, L'Espresso e ai quotidiani del Gruppo Gedi. Contro gli insulti di chi pensa di poter ridurre al silenzio il mondo dell'informazione e di indebolire l'opinione pubblica è necessario non abbassare ...

Di Maio : nessuna intenzione di alleanze preelettorali con Lega : Roma, 7 ott., askanews, - Coloro, anche a Bruxelles che continuano ad attaccare Italia e governo stanno compattando Movimento 5 Stelle e Lega 'ma non c'è nessuna intenzione di fare alleanza ...

Lega - Di Maio : ‘Nessuna alleanza pre-elettorale. Tante differenze - ma chi attacca ci fa andare sempre più d’accordo’ : “Ci sono Tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, però questi signori, che ogni giorno attaccano l’Italia e questo governo, stanno riuscendo nel miracolo di farci andare d’accordo sempre di più, ma non c’è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali”. Così, a Potenza, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle elezioni regionali locali. L'articolo Lega, Di Maio: ...