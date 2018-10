DI MAIO COME TRUMP; l' opinione di Angiolo Alerci

Rilancio di Alitalia - ecco come : le dichiarazioni di Salvini e Di MAIO - : Il ministro incontra i sindacati dei lavoratori della compagnia aerea al Mise: "Tuteleremo l'occupazione, pronto il piano per il Rilancio non per salvare l'azienda". Salvini: "Non svenderemo a ...

Martina : Di MAIO pericoloso come Salvini : 11.53 "Questo governo ci vuole portare fuori dall'Euro. Lo hanno scelto per un bisogno di propaganda permanente in vista delle Europee.Sono preoccupatissimo"ha detto il segretario Pd Martina a Agorà. "Lega e M5S sono due facce della stessa medaglia,dal punto di vista anche dell' idea di democrazia.Le parole di Di Maio sono pericolose tanto quelle di Salvini",ha aggiunto riferendosi alle polemiche con Bankitalia.Poi:"Hanno fatto una Manovra ...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di MAIO e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Di MAIO è un contapalle come Renzi. Lo ‘dice’ pure Beppe Grillo : Le scarpe di Achille Lauro e le balle di #Gigiocontapalle Se c’è una costante nella Storia d’Italia è rappresentata dai Venditori di Pentole, dagli imbonitori un tanto al chilo, da chi la spara più grossa per un pugno di voti. La cosa straordinaria è che gli italiani ci cascano sempre. L’esperienza non li vaccina. Ci vorrebbe una terapia di popolo, una seduta psicoanalitica più che della sapienza degli storici per capire il comportamento dei ...

Di MAIO spiega come sarà erogato il reddito di cittadinanza : Roma, 5 ott., askanews, - 'Il reddito sarà erogato su un normale bancomat, non ci sarà la reddito di cittadinanza card perchè è umiliante anche per chi la utilizza, per chi ha dei figli da mantenere. ...

Reddito cittadinanza - l’uscita di Di MAIO è stata infelice ma è giusto sapere come viene speso : Il Reddito di cittadinanza viene spesso spiegato dai suoi detrattori con la similitudine dell’elargizione ‘a pioggia’ di un bene. Ma non molti sanno che la questione fu affrontata da uno dei padri del neoliberismo, il Nobel Milton Friedman, che parlò dell’helicopter money: supponiamo che un elicottero lanci sui cittadini biglietti di banca appena stampati. A Friedman quell’esempio serviva per dimostrare la sua tesi sull’inflazione, ma ...

Reddito di Cittadinanza - guerra sui fondi : Salvini “8 miliardi’/ Smentita Di MAIO “sono 10” : come si attuerà : Reddito di Cittadinanza, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:08:00 GMT)

Manovra - Di MAIO : “Stiamo da 4 mesi e veniamo trattati come incompetenti appestati”. Battibecco con Merlino : “Manovra? Vedrete che potremo ripagare il debito. C’è un pregiudizio di base contro di noi, siamo arrivati da 4 mesi e siamo trattati come incompetenti appestati. Quelli di prima hanno fatto le macerie e venivano trattati come statisti. Noi abbiamo tanto da imparare, ma non da quelli di prima”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che si dichiara sicuro del miglioramento dello spread ...

Di MAIO contro Juncker : “È inadatto come presidente della Commissione Ue - è evidente” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca esplicitamente il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, facendo così proseguire la polemica tra Italia e Ue sulla manovra del governo e sul deficit al 2,4%: "Juncker non è adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione europea, ormai è evidente”, attacca Di Maio.Continua a leggere

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro sulle tabelle del Def - ma le parole di Di MAIO e Borghi piombano come macigni su un clima già teso : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Reddito di cittadinanza - Di MAIO spiega come e dove spendere il "bonus" : Reddito di cittadinanza sulla tessera sanitaria? Quella di Di Maio è una speranza ma la realtà è ben diversa. Il vicepremier...