Di Maio | ' Abbassare Rc auto | indecenti in alcune zone Ci sarà stretta su abuso targhe

L’annuncio di Di Maio : “Dobbiamo abbassare le tariffe dell’Rc auto - in alcune zone sono indecenti” : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia una riduzione delle tariffe dell'Rc auto: "La questione dell’Rc auto mi sta molto a cuore e su questo sto lavorando come ministro perché dobbiamo abbassare le tariffe: in alcune zone d'Italia i premi assicurativi sono indecenti". A questo si accompagnerà una "stretta sulle targhe straniere".Continua a leggere

Di Maio : 'Cruciale confrontarsi con Europa e mercati'. Fico : 'Abbassare i toni' : Il premier Conte annuncia per stasera un nuovo vertice a Palazzo Chigi e domani la cabina di regia per fare il punto sulla manovra insieme alle aziende partecipate -

Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Il presidente del Consiglio conferma: misura avrà impatto sociale significativo. Il vicepremier in visita in Cina torna sulla Manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

Di Maio : «Facciamo un po' di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Deve essere chiaro che ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Tria per quello che sta facendo e per il lavoro di squadra che stiamo facendo come Governo. Anche nell'ultima riunione sui temi ...

Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse» L’ira contro Tria : Il vicepremier in visita in Cina torna sulla manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

Di Maio avvisa Tria : "Serve un po' di debito per abbassare le tasse" : Lima di qua, correggi di là, togli questo, inserisci quello... scrivere una manovra finanziaria non è mai stata impresa facile, specie quando si promettono tante cose e i soldi sono pochi, tenendo conto dei vincoli di bilancio che l'Europa ci impone. Al contempo, però, la manovra è la cartina al tornasole, lì si vede se un governo fa sul serio oppure si limta alle chiacchiere. "Abbiamo le idee chiare - assicura Matteo Salvini - sono ...

Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse» L’ira contro Tria : Il vicepremier in visita in Cina torna sulla manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

Di Maio : «Facciamo un po' di debito per abbassare le tasse» : È questa la nostra intenzione - ha aggiunto - tenendo i conti in ordine senza voler fare alcuna manovra distruttiva dell'economia. Quello che vogliamo mettere al centro non è rassicurare i mercati, ...