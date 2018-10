: Studenti in piazza in tutta Italia. Slogano contro il Governo, a Torino bruciati manichini di Di Maio e Salvini - HuffPostItalia : Studenti in piazza in tutta Italia. Slogano contro il Governo, a Torino bruciati manichini di Di Maio e Salvini - RaiNews : Oggi studenti in piazza in 50 città. All'origine della protesta 'costi economici insostenibili per studiare', ma an… - RaiNews : #Studenti in piazza, a Torino bruciati i manichini di #Salvini e Di Maio. Il Ministro dell'interno: 'Una cosa schif… -

"Ci sono ragazzi che stanno manifestando, per prima cosa vediamoci, le porte del ministero sono aperte, parliamo. Costruiamo insieme una nuova scuola". Così il vicepremier Di, in diretta Facebook, rivolgendosi agli. "Le manifestazioni si devono fare.Andate avanti, ho fatto il rappresentante degliper cinque anni, so bene - ha detto Di- quale è il valore di una pressione sociale pacifica. Ma non è vero che tagliamo a scuole e università.Vediamoci per un".(Di venerdì 12 ottobre 2018)