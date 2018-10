Destiny 2 regala le espansioni dell’anno uno | e chi le aveva già acquistate?

optimaitalia

: #Destiny2 regala le espansioni dell'anno uno: e chi le aveva già acquistate? - OptiMagazine : #Destiny2 regala le espansioni dell'anno uno: e chi le aveva già acquistate? -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L'avvento sulla scena della prima espansione del secondo anno di2, I Rinnegati, è stato indubbiamente un toccasana per lo sparatutto in salsa Sci – Fi curato da Bungie. Dopo un primo anno di certo non entusiasmante, gli addetti ai lavori si sono infatti rimboccati sapientemente le maniche e hanno sfornato una serie di interessantissime feature utili a riequilibrare la situazione: il tutto si è tradotto in un riaffollamento del mondo di gioco, con tanti giocatori delusi che hanno fatto il proprio ritorno nelle lande di2, pronti a concedere il beneficio del dubbio alla nuova espansione.L'inserimento del gioco base di2 all'interno della Instant Game Collection di Playstation Plus per il mese di settembre ha poi fatto il resto, attirando nella rete di Bungie numerosi utenti che fino a quel momento nonno acquistato il gioco. Ovviamente per poter ...