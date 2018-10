Delitto Yara Gambirasio | la Cassazione conferma lʼergastolo per Massimo Bossetti

caffeinamagazine

: Delitto Yara Gambirasio La lunga attesa di Massimo Bossetti nel carcere di Bergamo. Qui conoscerà la sentenza dell… - QuartoGrado : Delitto Yara Gambirasio La lunga attesa di Massimo Bossetti nel carcere di Bergamo. Qui conoscerà la sentenza dell… - maryfalco71 : RT @CerchiamoDenise: Delitto Yara Gambirasio, la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo #Bossetti Diventa definitiva la sentenza per… - CerchiamoDenise : Delitto Yara Gambirasio, la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo #Bossetti Diventa definitiva la sentenza p… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Lahato l’ergastolo perGiuseppe, condannato in primo e secondo grado per l’omicidio di, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. La dura requisitoria del pg: “senza pietà” – Nel concludere la requisitoria, la sostituto pg dellaMariella de Masellis ha avuto parole dure nei confronti del muratore di Mapello: “Non esiste un ragionevole dubbio che possa essere innocente, il quale non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morireda sola in quel campo”. Il magistrato de Masellis ha voluto sottolineare come il caso non abbia a che fare con quello per ...