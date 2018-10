Def | via libera di Camera e Senato Conte | “escludo modifiche significative alla Manovra”

Via libera parlamentare al Def - dal governo conferma su reddito - flat tax e quota 100. Ma slittano a aprile? : Ok anche al rinvio dell pareggio di bilancio. Opposizioni all'attacco. Brunetta, FI,: 'governo di irresponsabili, chi volete imbrogliare, dove sono i 50 mld di investimento?' -

Via libera al Def : c'è la quota 100 ma non solo : così Lega e M5s aggiustano la manovra : Spending review e tagli alla spesa militare, ma anche misure per le famiglie e aziende: in Parlamento Lega e M5s impegnano...

Sanitopoli Abruzzo - Del Turco condannato in via Definitiva a 3 anni e 11 mesi : Ottaviano Del Turco è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita nel processo sulla ‘Sanitopoli abruzzese’. La Cassazione ha confermato la pena decisa nel dicembre 2017 dalla Corte d’Appello di Perugia nell’appello-bis. Ad accusare l’ex governatore dell’Abruzzo di essersi fatto dare 850mila euro, era stato l’imprenditore Vincenzo Angelini titolare di Villa Pini a Chieti, che ...

Def - domani audizioni al via. Confcommercio : manovra implica Deficit al 2 - 9% : Al via da domani le audizioni parlamentari sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e finanza 2018, mentre continuano le tensioni sui mercati registrate dalle spread e si moltiplicano le voci critiche sulla stessa Nadef e sulla legge di

Def : lettera della Commissione Ue - "una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue - ci preoccupa" : ... Valdis Dombrovskis, e il titolare agli Affari economici Pierre Moscovici, in una lettera di risposta alla missiva con la quale il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, aveva illustrato all'...

La Ue boccia la manovra del governo «Deviazione significativa» dagli obiettivi Pensioni - welfare - fisco : le cifre del Def : I commissari Moscovici e Dombrovskis replicano alla nota del ministro Tria: «La legge di bilancio sia in conformità con le regole fiscali comuni».

La Ue boccia la manovra sul Def «Deviazione significativa» dagli obiettivi : La Commissione europea ritiene che i nuovi obiettivi di bilancio fissati dalla nota di aggiornamento del Def costituiscano «a prima vista» una «Deviazione significativa» dal percorso di aggiustamento ...

Def : «Il Pil? Non l’hanno detto?». E Tria viene portato via dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

Def - al via la conferenza stampa ma Tria è al cellulare. Conte : "Aspettiamo che finisca..." : Siparietto all'inizio della conferenza stampa al termine del vertice di governo sul Def. Il ministro dell'Economia Tria è al cellulare, il premier Conte non lo interrompe: "Aspettiamo che completi la ...

Manovra - via libera alla nota sul Def. Conte : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Deficit al 2,4 per il 2019, 2,1% per il 2020 e al l’1,8% per il 2021. Rapporto debito/Pil sotto il 130% per il prossimo anno e al 126,5% per il 2021. Queste le cifre Contenute nel Documento di economia e finanza, presentato questa sera in conferenza stampa dal presidente Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Giuseppe Tria e dai due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa, nella ...

Via Calipari sarà riqualificata - approvato il progetto Definitivo : CREMONA - Riqualificazione della zona circostante parco Fazioli, recentemente intitolata al premio Nobel Rita Levi Montalcini. In questi giorni si sono conclusi, nell'area adiacente a via monsignore ...

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro sulle tabelle del Def - ma le parole di Di Maio e Borghi piombano come macigni : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Tria all'Ecofin : Ue tranquilla - il debito scenderà. Ma Bruxelles : l'Italia non rispetta le regole - deviazione Deficit ampia : La Commissione europea all'attacco dell'Italia sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare del tesoro intanto anticipa la...