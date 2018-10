Def | torna l’ora di educazione fisica alle elementari e nasce la Federazione per lo sport

Il Def - i conti che non tornano e il panico dei ministri : Roma. Quando Laura Castelli, che sarebbe sottosegretario all'Economia ma non ha le deleghe, ha spiegato ai colleghi che bisogna far dimagrire di "un miliardo di euro" i loro ministeri, alcuni di loro si sono scambiati sguardi cosmici: "Ma se siamo al limite ...

Il Parlamento approva il Def - Salvini : indietro non si torna : Roma, 11 ott., askanews, - La maggioranza approva e festeggia la nota di aggiornamento del deficit. 161 sì al senato alla risoluzione di maggioranza, 331 alla Camera. Nel pieno di uno scontro con le ...

Def - Conte : "Oggi passaggio fondamentale. Noi determinati - i conti tornano" : "Per gli Usa non siamo a rischio, economia solida" E a proposito del commento del Tesoro Usa, così il premier scrive su Facebook "Steve Mnuchin, Segretario al Tesoro degli Usa, ha dichiarato che l'...

Il Parlamento approva il Def - Salvini : indietro non si torna : Poi, in diretta Facebook, torna a sfidare i mercati: "Abbiamo già visto il film: spread, spread, spread: sette anni di massacri e l'economia italiana sta peggio. Si rassegnino gli speculatori, questo ...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Def - Di Maio : "Indietro non si torna Ora Tria discuterà con l'Ue" : "Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles adesso inizia la fase di interlocuzione con la Commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito della lettera inviata ieri dal vice presidente della Commissione europea Vladis Dombrovskis e dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici in risposta al ministro dell'Economia Giovanni Tria sul ...

Il Def scommette sulla crescita - sedici miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni - Iva torna a salire dal 2020 : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...