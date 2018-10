Def | sì del parlamento Ad aprile le riforme Opposizioni all' attacco

Ok delle Camere al Def. Pensioni - l'allarme di Boeri : Via libera di Camera e Senato alla Nota di aggiornamento del Def, che fissa i pilastri della manovra. La maggioranza gialloverde passa a palazzo Madama con 165 sì, 4 voti sopra il quorum richiesto , ...

Ok delle Camere al Def. Pensioni - l’allarme di Boeri : Via libera di Camera e Senato alla Nota di aggiornamento del Def, che fissa i pilastri della manovra. La maggioranza gialloverde passa a palazzo Madama con 165 sì, 4 voti sopra il quorum richiesto (ci sono 3 assenze nel M5S). E perde una quindicina di voti anche a Montecitorio, dove i sì sono 331, sopra il quorum ma inferiori ai 346 di cui Lega e M...

Quota 100 e reddito : ok del Parlamento al Def : Il Parlamento ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza al termine di tre giorni di lavoro, iniziati martedi' con le audizioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, dell'Istat e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che non aveva validato le previsioni macroeconomiche relative al 2019 ...

Def - ok della Camera alla nota di aggiornamento : ... come quelli 'del ministro del Tesoro Usa che conosce i fondamentali della nostra economia, che sono molti solidi'

Il Governo Savona. Si intesta il Def - da vero ministro dell'Economia : "Il futuro andrà meglio - dormo sereno" : "Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo che invito a esprimere il parere sulla risoluzione". Aula di Montecitorio, ore 18.22: la lunga seduta dedicata all'approvazione della risoluzione alla Nota di aggiornamento al Def giunge al termine. La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, recita la formula di rito che introduce l'intervento del Governo. È il momento che tradizionalmente spetta al ministro ...

E in aula sul Def Savona si 'riprende' il ministero dell'Economia : In aula alla Camera si vota la nota di aggiornamento al Def, tocca al governo parlare e, al posto del ministro dell'Economia, impegnato a Bali per il G20, a prendere la parola è Paolo …

Tav : M5S - progetto sottoposto ad analisi costi - benefici - lo dice la nota del Def : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Il Tav sarà inserito fra le opere che verranno sottoposte alla rigorosa analisi costi-benefici del Ministero delle Infrastrutture. Lo ribadiscono i parlamentari e i consiglieri regionali veneti del Movimento 5 Stelle: la conferma arriva dalla nota al Def, nella quale s

Def : tutti i nodi critici della 'manovra' in arrivo : "Le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat " ha riferito il presidente facente funzioni dell'Istituto di statistica, ...

Def - l’Aula del Senato approva con 165 voti a favore : esulta la maggioranza - ironia Pd : Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def. I voti favorevoli sono stati 165, 107 i contrari, 5 gli astenuti. Secondo quanto indicato dalla Nota, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021. Al momento della proclamazione del voto, applausi ed esultanza tra i banchi della maggioranza, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini seduto tra i ...

Def - ipotesi rottamazione delle mini-cartelle più vecchie : Nel decreto fiscale collegato alla manovra spunta l'ipotesi stralcio totale, cioè cancellazione del debito delle mini-cartelle sotto i mille euro più vecchie: quelle tra il 2000 e il 2010. È una delle ...

Manovra - il Senato approva la Nota al Def : ok allo scostamento del Deficit : L'Aula del Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari . Secondo ...