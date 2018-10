Def | Savona risponde a Brunetta | “Se falliamo ci giudicherete | sono convinto che il

Def - Savona : "All'Italia serve New deal come quello di Roosevelt" : E' quanto ha detto il ministro per gli Affari Europei nel corso della replica alle dichiarazioni di voto alla nota di aggiornamento al Def. "In Italia è necessario ripetere ciò che fece Roosevelt con ...

Il Governo Savona. Si intesta il Def - da vero ministro dell'Economia : "Il futuro andrà meglio - dormo sereno" : "Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo che invito a esprimere il parere sulla risoluzione". Aula di Montecitorio, ore 18.22: la lunga seduta dedicata all'approvazione della risoluzione alla Nota di aggiornamento al Def giunge al termine. La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, recita la formula di rito che introduce l'intervento del Governo. È il momento che tradizionalmente spetta al ministro ...

E in aula sul Def Savona si 'riprende' il ministero dell'Economia : In aula alla Camera si vota la nota di aggiornamento al Def, tocca al governo parlare e, al posto del ministro dell'Economia, impegnato a Bali per il G20, a prendere la parola è Paolo …

Savona : NaDef cauta - se economia andasse male - provvedimenti correttivi : La Nota di aggiornamento al Def che oggi passa all'esame di Camera e Senato è 'moderata', 'concreta' e 'cauta', e nel caso in cui l'economia andasse male il governo prenderà provvedimenti correttivi. Lo ha detto il ministro degli Affari europei Paolo Savona, intervistato da List.

Def - rinnegato anche Savona : Persino Paolo Savona, l'ideologo della liberazione dall'Europa teutonica e dalla gabbia dell'euro, viene platealmente rinnegato, perché ha osato ipotizzare cambiamenti della manovra se lo spread dovesse sfuggire di mano. La scomunica, piuttosto brusca è affidata, alla classica nota di "fonti del governo", a vertice in corso, in cui si precisa che ha parlato da "tecnico", e invece "l'obiettivo politico" è che "si va avanti ...

Def - Savona : “Se lo spread ci sfugge la manovra deve cambiare. Ma sono abbastanza sicuro che non arriverà a 400” : “Se ci sfugge lo spread deve cambiare la manovra“. Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona dallo studio di Porta a Porta ha aperto alla possibilità che i numeri messi nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def vengano modificati nel caso in cui i mercati continuino a prendere di mira i titoli di Stato italiani. Savona ha così smentito i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che nei giorni scorsi avevano ...

Savona attacca l'Europa che boccia il Def : "Se si arriva al conflitto deciderà il popolo" : Inizierà il ministro dell'Economia Giovanni Tria alle commissioni bilancio di Camera e Senato, poi Banca d'Italia, Istat e Corte dei conti. In serata toccherà al presidente dell'Ufficio parlamentare ...

Def - Savona non esclude scontro Definitivo con Europa : 'A quel punto deciderà il popolo' : Paolo Savona, per il Governo Conte, non è un ministro come tutti gli altri. Il primo tentativo di formazione del'esecutivo venne bocciato da Mattarella poiché il nome dell'economista rappresentava una carta troppi anti-europeista da giocare sul tavolo dei mercati. Lui, però, ha sempre tenuto a sottolineare come la sua non fosse una posizione critica in senso assoluta nei confronti dell'Unione Europea ma dei principi che la regolano, almeno sotto ...

