Def | Di Maio tuona | ' Nessun organo di informazione dice tutto' ed elenca i programmi

: Def, Di Maio: “Fitch? Bene essere bocciati da chi ha promosso governi precedenti. Noi controtendenza” - fattoquotidiano : Def, Di Maio: “Fitch? Bene essere bocciati da chi ha promosso governi precedenti. Noi controtendenza” - fattoquotidiano : Def, Di Maio: “Vogliamo restare in Europa e migliorarla. Reddito di cittadinanza uccide voto di scambio” - Ettore_Rosato : Ecco effetto #spread. Solo ieri bruciati 728 milioni € per interessi sulla vendita di nuovi titoli di stato. Frutto… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Luigi DI, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha scelto di parlare in diretta Facebook per raccontare quello che è il suo punto di vista sul Def, evidenziando molteplici aspetti della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza e sottolineando, nella didascalia del video: "Pochi minuti per raccontarvi quello che stiamo facendo, visto chedilo fa! È importante che siate informati". L'intenzione è stata quella di sottolineare che all'interno della manovra non ci sono solo le misure più note, ma anche altre che interessano altri livelli della socialità. Difa il riepilogo della nota di aggiornamento Def "La prima cosa importante è che ci sono Quota 100 per superare la Fornero, il Reddito di Cittadinanza per sei milioni di persone in difficoltà che finalmente potranno ricevere una formazione e una proposta di lavoro e la fine ...