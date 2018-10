: Dall'Asia agli Usa tutto d'un fiato - TelevideoRai101 : Dall'Asia agli Usa tutto d'un fiato - tdg_trekking : RT @hikcal_india: Dall'India al Bhutan, nel regno della felicità -

In volo per la prima volta l'aereo della Singapore Airlines che collega senza scali Singapore e New York.E' la tratta commerciale più lunga del mondo: 16.700 km in 18 ore e 45 minuti, 161 posti, niente economy,solo premium e business, tetto più alto, oblò più grandi, illuminazione a led che gioca sugli effetti cromatici per ridurre il jet-lag. I membri dell'equipaggio sono 17, tra cui 4 piloti che si alternano ai comandi. In precedenza il record del volo più lungo era della Qatar Airways tra Auckland e Doha senza scali in 18 ore.(Di venerdì 12 ottobre 2018)