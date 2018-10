Dal 2019 un bus attraverserà Torino da nord a sud sul percorso della futura metropolitana

S&P Global Ratings : "Rialzo tassi Bce Dal terzo trimestre 2019" : La domanda interna nell'area dell'euro rimarrà solida, mentre la domanda Globale dovrebbe rallentare a seguito delle preoccupazioni per le guerre commerciali. Così S&P Global Ratings in un recente ...

Def - maggioranza : Dal 2019 graduale azzeramento del fondo per l'editoria : "Sono le nostre battaglie, quando in campagna elettore parlavo di cambiamento della politica intendevo anche questo", sottolinea Di Maio ai suoi.

“Prepararsi al futuro” : ciclo di conferenze in programma Dall11 ottobre 2018 al 26 febbraio 2019 - da un’idea di Piero Angela : Si parla tanto di futuro, ma che futuro c’è dopo il futuro? E come ci si arriva a quel futuro? L’innovazione è determinante, ma l’innovazione non è solo tecnologica, è anche umanistica e sociale. Le tendenze globali con cui l’uomo deve fare i conti sono il cambiamento climatico, prima di tutto, ma anche le grandi migrazioni, l’urbanizzazione, l’invecchiamento delle popolazioni che rimodellano la geografia economica, sociale e culturale del ...

Moto3 - Booth-Amos ingaggiato Dalla CIP - Green Power per il 2019 : ROMA - Esordio nella prossima stagione di Moto3 per Tom Booth-Amos: il pilota britannico, attuale partecipante del FIM CEV Repsol Moto3, ha firmato per il team CIP - Green Power e nella prossima ...

Pensioni : Dalle minime alle massime - nel 2019 tornano gli scatti di aumento : Anche le Pensioni negli anni si rivalutano in base al meccanismo della perequazione. Si tratta dell’adeguamento degli assegni previdenziali all’aumento del costo della vita sancito dall’Istat annualmente. Negli ultimi anni le Pensioni non sempre sono state rivalutate. Dopo anni di blocco, nel 2018 c’è stato un piccolo incremento per quel meccanismo di rivalutazione che una volta era chiamato “scala mobile”. Le buone notizie per i pensionati, da ...

Milano. Manifestazioni teatrali Dal 12 ottobre 2018 al 7 aprile 2019 in via Vivarini : L’associazione culturale “Teatro sotto il lucernario”, con il patrocinio del Municipio 5, presenta “Piccola rassegna Sottoluce”. La stagione teatrale andrà

Def 2019 - Dalle pensioni alle stime : ecco perché è stato bocciato - : La manovra delineata dal governo ha subìto un primo stop con la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio . Ma prima di queste obiezioni erano già arrivate le perplessità da Bankitalia e Corte ...

CF : Dal 2019 pedofili non potranno lavorare con bambini

Papa Francesco caduto tornando Dal Sinodo/ Inciampa e.. rilancia : “viaggio in Madagascar nel 2019” : Piccolo incidente per Papa Francesco caduto in strada in Vaticano: "è Inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene", ha spiegato Greg Burke. "Stava tornando a Santa Marta dopo il Sinodo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Il Papa cade tornando Dal Sinodo - Burke : "Sta bene". Viaggio in Madagascar nel 2019 : ... di andare avanti', ha sottolineato suor Becquart, che ha paragonato la macchina sinodale ad 'una barca barca dove siamo tutti insieme per navigare in questo mondo che ci emoziona tanto' e che 'ormai ...

Niente rivalutazione per le pensioni alte : congelate Dal 2019 : Rispetto all'intenzione enunciata nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza di recuperare gettito modificando le percentuali degli acconti d'imposta , Irpef, Ires e Irap, il ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Brescia e Sport Management ad un passo Dalla fase a gironi : Ad un passo dal sogno: nella giornata di domani Brescia e BPM Sport Management si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto. Entrambe le formazioni italiane partono da un cospicuo vantaggio: i Mastini hanno il pass praticamente in tasca, mentre i vicecampioni d’Italia dovranno comunque tenere desta l’attenzione. La BPM parte da una situazione che definire di estremo vantaggio sarebbe ...

Invalsi 2018/2019 - calendario iscrizioni Dal 9 al 31 ottobre : Ecco il calendario ufficiale delle Prove Invalsi relativo all’anno scolastico 2018/2019. Le iscrizioni sono aperte dalle alle ore 15:00 del 9 ottobre 2018 alle ore 16:00 del 31 ottobre 2018. calendario prove Invalsi: iscrizioni aperte fino al 31 ottobre 2018 Le iscrizioni alle prove Invalsi 2019, previste dal D. Lgs. n. 62/2017, sono aperte dalle ore 15:00 di martedì 9 ottobre 2018 alle ore 16:30 di mercoledì 31 ottobre 2018. Ecco di ...

Treni bimoDali - la consegna slitta al 2019 Aosta - Dopo gli ultimi collaudi è il costruttore a segnalare che l'iter amministrativo sta ... : Ad aggiornare sulla situazione "bimodali" è direttamente l' Assessorato al Turismo , Sport , Commercio e Trasporti che in una nota scrive: " I cinque Treni bimodali acquistati dalla Regione sono ...