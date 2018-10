Dal 2019 centro Roma senza bus turistici

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia Dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Lo smartphone a conchiglia di Samsung - W2019 - viene certificato Dal TENAA : Riposto in cantina il Samsung W2018, il flip phone dello scorso anno, arrivano delle indiscrezioni riguardo il suo successore W2019 L'articolo Lo smartphone a conchiglia di Samsung, W2019, viene certificato dal TENAA proviene da TuttoAndroid.

Superbike - rivoluzione Dal 2019 : tre gare per ogni Gran Premio - modificati tutti i weekend : Una nuova rivoluzione invade la Superbike, il Mondiale motociclistico riservato alle derivate di serie. Dal prossimo anno, infatti, ogni Gran Premio prevede la disputa di addirittura tre gare, cioè una in più rispetto a quelle attuali. A comunicarlo sono state la DORNA e la FIM: “Si terranno tre gare in un fine settimana per la prima volta nella storia“. La gara 1 si correrà il sabato alle ore 14.00 con la classica durata a cui siamo ...

Formula 1 - George Russell nuovo pilota Williams Dal 2019 : 'Realizzo un sogno' : Adesso è in corsa per vincere il campionato di Formula 2, in attesa di tuffarsi nel meraviglioso mondo della Formula 1 con la Williams. Russell: "La Formula 1 è stata un sogno per tutta la vita" In ...

F1 - UFFICIALE : George Russell correrà Dal 2019 con la Williams. Le possibilità per Robert Kubica si assottigliano : Il puzzle della prossima startlist dei piloti del Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai prossimo a completarsi. Quest’oggi è arrivato l’annuncio da parte del Team Williams che dal 2019 farà affidamento sulle prestazioni del britannico George Russell. Il 20enne di King’s Lynn, in vetta attualmente al campionato di F2 con 37 punti di vantaggio su Alexander Albon a una gara dal termine (48 punti in palio nel prossimo GP ad Abu ...

Dal 2019 un bus attraverserà Torino da nord a sud sul percorso della futura metropolitana 2 : Con la revisione della rete di trasporto pubblico - l'anno prossimo - ci sarà una nuova linea che, sul modello del 4, taglierà Torino da Sud a nord. Non sarà un tram ma un bus, di quelli da 18 metri - ...

S&P Global Ratings : "Rialzo tassi Bce Dal terzo trimestre 2019" : La domanda interna nell'area dell'euro rimarrà solida, mentre la domanda Globale dovrebbe rallentare a seguito delle preoccupazioni per le guerre commerciali. Così S&P Global Ratings in un recente ...

Def - maggioranza : Dal 2019 graduale azzeramento del fondo per l'editoria : "Sono le nostre battaglie, quando in campagna elettore parlavo di cambiamento della politica intendevo anche questo", sottolinea Di Maio ai suoi.

“Prepararsi al futuro” : ciclo di conferenze in programma Dall11 ottobre 2018 al 26 febbraio 2019 - da un’idea di Piero Angela : Si parla tanto di futuro, ma che futuro c’è dopo il futuro? E come ci si arriva a quel futuro? L’innovazione è determinante, ma l’innovazione non è solo tecnologica, è anche umanistica e sociale. Le tendenze globali con cui l’uomo deve fare i conti sono il cambiamento climatico, prima di tutto, ma anche le grandi migrazioni, l’urbanizzazione, l’invecchiamento delle popolazioni che rimodellano la geografia economica, sociale e culturale del ...

Moto3 - Booth-Amos ingaggiato Dalla CIP - Green Power per il 2019 : ROMA - Esordio nella prossima stagione di Moto3 per Tom Booth-Amos: il pilota britannico, attuale partecipante del FIM CEV Repsol Moto3, ha firmato per il team CIP - Green Power e nella prossima ...

Pensioni : Dalle minime alle massime - nel 2019 tornano gli scatti di aumento : Anche le Pensioni negli anni si rivalutano in base al meccanismo della perequazione. Si tratta dell’adeguamento degli assegni previdenziali all’aumento del costo della vita sancito dall’Istat annualmente. Negli ultimi anni le Pensioni non sempre sono state rivalutate. Dopo anni di blocco, nel 2018 c’è stato un piccolo incremento per quel meccanismo di rivalutazione che una volta era chiamato “scala mobile”. Le buone notizie per i pensionati, da ...

Milano. Manifestazioni teatrali Dal 12 ottobre 2018 al 7 aprile 2019 in via Vivarini : L’associazione culturale “Teatro sotto il lucernario”, con il patrocinio del Municipio 5, presenta “Piccola rassegna Sottoluce”. La stagione teatrale andrà

Def 2019 - Dalle pensioni alle stime : ecco perché è stato bocciato - : La manovra delineata dal governo ha subìto un primo stop con la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio . Ma prima di queste obiezioni erano già arrivate le perplessità da Bankitalia e Corte ...

CF : Dal 2019 pedofili non potranno lavorare con bambini : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve