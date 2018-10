Cuore | 12 consigli per prevenire infarto e ictus

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Pesarsi una volta al mese, ascoltare il ritmo delsul polso, dormire 8 ore, mangiare 5 porzioni di frutta e verdura: sono alcune delle abitudini che si possono adottare ogni giorno per tenere in salute ile le malattie da trombosi. Le ricorda Alt (Associazione lotta alla trombosi) nella sua Agenda del2019, conper ogni mese dell’anno. 1. Pesarsi una volta al mese e tenere un diario. 2. Sentire il ritmo del, mettendo due dita sul polso sinistro alla base del pollice. Riconoscere un ritmo regolare o irregolare puo’ salvare la vita a chi soffre di fibrillazione atriale e non lo sa, perche’ spesso e’ silenziosa. 3. Aumentare l’attivita’ fisica quotidiana di almeno 10 minuti fino ad arrivare a 30 consecutivi, per piu’ giorni alla settimana. 4. Dormire almeno 8 ore per notte 5. Mangiare 5 ...